BUCK∞TICK、年末恒例の日本武道館公演をWOWOWで独占放送・配信決定
BUCK∞TICKが、2025年12月29日に開催する年末恒例の日本武道館公演を、WOWOWで2026年3月に独占放送・配信することを発表した。
2024年12月に新体制のBUCK∞TICKとしてリリースされた初のアルバム『スブロサ SUBROSA』。2025年は同作を掲げた全国ツアーを行ない、10月からは新たに＜BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-＞を開催した。日本武道館公演はそのファイナルという位置付けで、『スブロサ SUBROSA』の世界観が完結する一夜となる。
今井寿と星野英彦、両ギタリストがボーカルを司り、ギターだけでなくシンセサイザー、メタルパーカッションなどを駆使した独特な演奏スタイルを魅せ、その前衛的なパフォーマンスをヤガミ・トール（Dr）と樋口豊（B）による盤石なリズム隊が支える。予測不能な進化を遂げている新生BUCK∞TICKの姿を、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下- at 日本武道館＞
2026年3月独占放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1カ月間のアーカイブ配信あり
収録日：2025年12月29日（月）
収録場所：東京 日本武道館
詳細：https://www.wowow.co.jp/music/bt/
◾️Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』
2025年12月24日（水）発売
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-506.html
Blu-ray完全生産限定盤 (2Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2483 / ￥14,300（税込）
DVD完全生産限定盤 (2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2484 / ￥13,200（税込）
Blu-ray通常盤 (Blu-ray) / VIXL-506 / ￥7,700（税込）
DVD通常盤 (DVD) / VIBL-1207 / ￥6,600（税込）
◆完全生産限定盤収録内容
・Zepp Haneda公演[2025/5/16]のLIVE映像を全曲収録したBlu-ray/DVD付属
・LINE CUBE SHIBUYA公演[2025/7/9]の模様を全曲収録したLIVE CD[2枚組]付属
※すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
・全64Pフォトブック付属
・スペシャルパッケージ仕様
○LINE CUBE SHIBUYA収録曲
SE.music for subrosa
01.百万那由多ノ塵SCUM
02.スブロサ SUBROSA
03.夢遊猫 SLEEP WALK
04.雷神 ⾵神 - レゾナンス #rising
05.From Now On
06.ストレリチア
07.Rezisto
08.キラメキの中で・・・
09.神経質な階段
10.絶望という名の君へ
11.冥王星で死ね
12.DADA DISCO - G J T H B K H T D -
13.paradeno mori
14.遊星通信
15.海⽉
16.⼥神
17.ガブリエルのラッパ
18.FUTURE SONG - 未来が通る -
19.TIKI TIKI BOOM
20.プシュケー - PSYCHE -
21.⻩昏のハウリング
◆完全生産限定盤付属ディスク
○Zepp Haneda収録曲
SE.music for subrosa
01.百万那由多ノ塵SCUM
02.スブロサ SUBROSA
03.夢遊猫 SLEEP WALK
04.雷神 風神 - レゾナンス #rising
05.遊星通信
06.paradeno mori
07.ストレリチア
08.From Now On
09.Rezisto
10.神経質な階段
11.絶望という名の君へ
12.冥王星で死ね
13.TIKI TIKI BOOM
14.THE FALLING DOWN
15.プシュケー - PSYCHE -
16.ガブリエルのラッパ
17.海月
18.黄昏のハウリング
19.DADA DISCO - G J T H B K H T D -
20.CREAM SODA
21.FUTURE SONG - 未来が通る -
◆先着特典情報
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE 限定特典
オリジナル・クリアファイル（A4サイズ）
・HMV全国各店/ HMV & BOOKS online限定特典
オリジナル・マグネットシート
・楽天ブックス 限定特典
オリジナル・ポストカードセット（5枚セット）
・セブンネットショッピング 限定特典
オリジナル・ステッカーシート（A5サイズ）
・VICTOR ONLINE STORE 限定特典
オリジナル・アクリルキーホルダー
◾️シングル「渋谷ハリアッパ！」
2025年10月15日（水）発売
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VICL-79011.html
◆収録内容
01.渋谷ハリアッパ！ [作詞：今井寿／作曲：今井寿]
02.風のプロローグ [作詞：星野英彦／作曲：星野英彦]
完全生産限定盤(2SHM-CD) / VIZL-2474 / ￥2,750（税込）
通常盤 (SHM-CD) / VICL-79011 / ￥1,320（税込）
[完全生産限定盤]
ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
ボーナスディスクにはLIVE音源を収録したディスクを付属
BUCK∞TICKロゴステッカー封入
＜ボーナスディスク収録内容＞
「TOUR 2025 スブロサ SUBROSA (Live at 豊洲PIT 2025/5/25)」
LIVE音源6曲収録予定（収録曲は後日発表）
[通常盤 初回生産分 (2025年12月末生産分まで)]
BUCK∞TICKロゴステッカー封入
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
◎SHM-CDの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2026年10月31日(土)まで]
◆特典情報
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE 限定特典
オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜TOWER Ver.＞
・HMV全国各店/ HMV & BOOKS online限定特典
オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜HMV Ver.＞
・楽天ブックス 限定特典
オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜RAKUTEN Ver.＞
・セブンネットショッピング 限定特典
オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜7NET Ver.＞
・VICTOR ONLINE STORE 限定特典
オリジナル・アクリルキーホルダー
