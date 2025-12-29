BUCK∞TICKが、2025年12月29日に開催する年末恒例の日本武道館公演を、WOWOWで2026年3月に独占放送・配信することを発表した。

2024年12月に新体制のBUCK∞TICKとしてリリースされた初のアルバム『スブロサ SUBROSA』。2025年は同作を掲げた全国ツアーを行ない、10月からは新たに＜BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-＞を開催した。日本武道館公演はそのファイナルという位置付けで、『スブロサ SUBROSA』の世界観が完結する一夜となる。

今井寿と星野英彦、両ギタリストがボーカルを司り、ギターだけでなくシンセサイザー、メタルパーカッションなどを駆使した独特な演奏スタイルを魅せ、その前衛的なパフォーマンスをヤガミ・トール（Dr）と樋口豊（B）による盤石なリズム隊が支える。予測不能な進化を遂げている新生BUCK∞TICKの姿を、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下- at 日本武道館＞ 2026年3月独占放送・配信予定

※放送・配信終了後〜1カ月間のアーカイブ配信あり 収録日：2025年12月29日（月）

収録場所：東京 日本武道館

詳細：https://www.wowow.co.jp/music/bt/

◾️Blu-ray&DVD『TOUR 2025 スブロサ SUBROSA』

2025年12月24日（水）発売

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VIXL-506.html Blu-ray完全生産限定盤 (2Blu-ray+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2483 / ￥14,300（税込）

DVD完全生産限定盤 (2DVD+2SHM-CD+PHOTOBOOK) / VIZL-2484 / ￥13,200（税込）

Blu-ray通常盤 (Blu-ray) / VIXL-506 / ￥7,700（税込）

DVD通常盤 (DVD) / VIBL-1207 / ￥6,600（税込） ◆完全生産限定盤収録内容

・Zepp Haneda公演[2025/5/16]のLIVE映像を全曲収録したBlu-ray/DVD付属

・LINE CUBE SHIBUYA公演[2025/7/9]の模様を全曲収録したLIVE CD[2枚組]付属

※すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用

・全64Pフォトブック付属

・スペシャルパッケージ仕様 ○LINE CUBE SHIBUYA収録曲

SE.music for subrosa

01.百万那由多ノ塵SCUM

02.スブロサ SUBROSA

03.夢遊猫 SLEEP WALK

04.雷神 ⾵神 - レゾナンス #rising

05.From Now On

06.ストレリチア

07.Rezisto

08.キラメキの中で・・・

09.神経質な階段

10.絶望という名の君へ

11.冥王星で死ね

12.DADA DISCO - G J T H B K H T D -

13.paradeno mori

14.遊星通信

15.海⽉

16.⼥神

17.ガブリエルのラッパ

18.FUTURE SONG - 未来が通る -

19.TIKI TIKI BOOM

20.プシュケー - PSYCHE -

21.⻩昏のハウリング ◆完全生産限定盤付属ディスク

○Zepp Haneda収録曲

SE.music for subrosa

01.百万那由多ノ塵SCUM

02.スブロサ SUBROSA

03.夢遊猫 SLEEP WALK

04.雷神 風神 - レゾナンス #rising

05.遊星通信

06.paradeno mori

07.ストレリチア

08.From Now On

09.Rezisto

10.神経質な階段

11.絶望という名の君へ

12.冥王星で死ね

13.TIKI TIKI BOOM

14.THE FALLING DOWN

15.プシュケー - PSYCHE -

16.ガブリエルのラッパ

17.海月

18.黄昏のハウリング

19.DADA DISCO - G J T H B K H T D -

20.CREAM SODA

21.FUTURE SONG - 未来が通る - ◆先着特典情報

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE 限定特典

オリジナル・クリアファイル（A4サイズ）

・HMV全国各店/ HMV & BOOKS online限定特典

オリジナル・マグネットシート

・楽天ブックス 限定特典

オリジナル・ポストカードセット（5枚セット）

・セブンネットショッピング 限定特典

オリジナル・ステッカーシート（A5サイズ）

・VICTOR ONLINE STORE 限定特典

オリジナル・アクリルキーホルダー

◾️シングル「渋谷ハリアッパ！」

2025年10月15日（水）発売

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/Linkall/VICL-79011.html ◆収録内容

01.渋谷ハリアッパ！ [作詞：今井寿／作曲：今井寿]

02.風のプロローグ [作詞：星野英彦／作曲：星野英彦] 完全生産限定盤(2SHM-CD) / VIZL-2474 / ￥2,750（税込）

通常盤 (SHM-CD) / VICL-79011 / ￥1,320（税込） ▲完全生産限定盤 ▲通常盤 [完全生産限定盤]

ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様

ボーナスディスクにはLIVE音源を収録したディスクを付属

BUCK∞TICKロゴステッカー封入 ＜ボーナスディスク収録内容＞

「TOUR 2025 スブロサ SUBROSA (Live at 豊洲PIT 2025/5/25)」

LIVE音源6曲収録予定（収録曲は後日発表） [通常盤 初回生産分 (2025年12月末生産分まで)]

BUCK∞TICKロゴステッカー封入 [完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]

◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用

◎SHM-CDの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2026年10月31日(土)まで] ◆特典情報

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE 限定特典

オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜TOWER Ver.＞

・HMV全国各店/ HMV & BOOKS online限定特典

オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜HMV Ver.＞

・楽天ブックス 限定特典

オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜RAKUTEN Ver.＞

・セブンネットショッピング 限定特典

オリジナル・クリアファイル（A5サイズ）＜7NET Ver.＞

・VICTOR ONLINE STORE 限定特典

オリジナル・アクリルキーホルダー