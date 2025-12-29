◆第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 大津（熊本）７―１北海（北海道）（２９日、フクダ電子アリーナ）

２年ぶり１４度目出場の北海道代表・北海は、今年の全国高校総体準優勝の大津（熊本）に逆転負けし、初戦敗退となった。

前半４分、右ＦＫをＦＷ増谷拓海（３年）が頭で合わせたボールはクロスバーに阻まれるも、混戦になったゴール前で「仲間からも行けと言われていた」とＤＦ西垣凌羽（３年）が頭で押し込み、先制点を挙げた。「先に点を取れたのは良かった」と西垣が振り返ったように、先手は奪ったが、相手の個人技に上回られ、１―７の逆転負け。ゴールが勝利に結びつかず「守備の部分で自分のサイドを崩されてしまった」と唇をかんだ。

１―２とされた前半３２分に退場者も出て、数的不利となったことも大きく響いた。首都圏開催となった１９７６年度以降、道勢最多となる失点を喫し、６点差での敗戦も同ワースト。しかし最後まで誰もが足を止めず、体を張り、反撃の糸口を探り続けた。ＤＦ曵地優斗主将（３年）は「１０対１１になっても、歯を食いしばって踏ん張ってやり切ろうとみんなで話して。最後まであきらめずに戦えた」と意地は見せた。

前回出場の２０２３年は初戦を突破した。出場２大会連続の勝利はつかめなかったが、島谷制勝監督（５６）は「子供たちは一生懸命やってくれて、その部分は誇りを持って北海道に帰りたい」と健闘をたたえた。その上で来年以降へ、島谷監督は「相手はしたたかで、勝負所が分かっていた。北海道の代表は一生懸命やるだけになりがち。北海道のレベルを上げるためにも、僕たちがそうならないよう実践していくことが使命」と言った。味わった悔しさは、今後の巻き返しにつなげていく。（砂田 秀人）