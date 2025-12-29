歌舞伎俳優の尾上眞秀(13)が29日までに自身のインスタグラムを更新。「大好き亀ちゃん」と同級生の歌舞伎俳優・坂東亀三郎(12)と双子コーデを披露した。



眞秀が出演していたKバレエ×森山開次×麿赤兒のバレエや舞踊が融合した舞台「踊る。遠野物語」を観劇した亀三郎。終演後にグレーのパーカーにダボッとしたデニムのボトムという“双子コーデ"。同じポーズや肩を組んだやんちゃっぽい仲の良さが伝わる２ショットを披露した。その後、仲良く食事する風景もアップされた。



幼い頃からウマが合い、仲間でもあり友達でもあり競争相手でもある華やか系の眞秀とキリリとした亀三郎の可愛すぎる同級生２ショットにフォロワーも「尊いです」「双子コーデするくらい好きなんだね」「仲良し感溢れる」といった声が並んでいた。



眞秀は女優寺島しのぶとフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏の長男。亀三郎の父は九代目坂東彦三郎で、曾祖父は人間国宝・十七代目市村羽左衛門。



「踊る。遠野物語」は28日に東京公演を終え、2026年1月から東北と北海道を巡演する。



（よろず～ニュース編集部）