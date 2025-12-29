2回戦でプレミア勢同士の対決が早くも実現

第104回全国高校サッカー選手権が12月29日に各地で1回戦の試合が行われた。

選手権の常連でもある青森山田（青森）、帝京長岡（新潟）などが勝利し、2回戦に駒を進めた。

28日に国立競技場で開会式が行われ、早稲田実（東京B）と徳島市立（徳島）が開幕戦で対戦。徳島市立が4ゴールを奪い、繰り上げ出場で那覇西（沖縄）を下した聖和学園（宮城）と対戦することが決まった。

高校年代の最高峰とも言われるプレミアリーグを戦う青森山田と帝京長岡はそれぞれ5ゴールを奪って快勝。鹿島学園（茨城）と、大津（熊本）は7ゴールを決めて2回戦へ。青森山田と大津の好カードが早くも2回戦で実現する。

そして、2回戦からはシード校が登場する。前橋育英（群馬）は神戸弘陵（兵庫）と対戦し、東福岡（福岡）は秋田商業（秋田）と対戦。インターハイを制し、選手権との2冠を狙う神村学園（鹿児島）は東海学園（愛知）との対戦を控える。

2回戦からは注目対決も増え、チームの自力も試されてくる。中1日の厳しい日程のなか、高校最後の大会に選手たちは全身全霊で挑んでいく。（FOOTBALL ZONE編集部）