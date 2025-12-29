◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

21年連続のシード権獲得を目指す東洋大学。往路では3区の迎暖人選手(2年)は2年連続。前回は区間8位の力走でした。4区に登録された緒方澪那斗選手(4年)は前回2区で区間20位。リベンジの走りとなるのでしょうか。5区には木村隆晴選手(1年)が配置されました。

復路では前回4区3位の岸本遼太郎選手(4年)が7区。最終10区には前回激戦の末に9位でシード権を死守した薄根大河選手(3年)が2年連続で登録されました。

補欠登録には網本佳悟選手(4年)、西村真周選手(4年)の最上級生や前回1年生ながら5区山上りを担った宮崎優選手(2年)が名を連ねています。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人まで(最大6人)可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、東洋大学の区間エントリー

1区 松井海斗(2年)

2区 倉本晃羽(3年)

3区 迎暖人 (2年)

4区 緒方澪那斗(4年)

5区 木村隆晴(1年)

6区 内堀勇(2年)

7区 岸本遼太郎(4年)

8区 馬場大翔(3年)

9区 久保田琉月(3年)

10区 薄根大河(3年)

〈補欠登録〉網本佳悟(4年・駅伝主将)西村真周(4年)濱中尊(3年)陳内紫音(2年)宮崎優(2年)小野真和(1年)