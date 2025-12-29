「モーニング娘。’25」など数多くのアイドルグループが所属する「ハロー！プロジェクト」が、結成30周年へ向けたプロジェクトを始動すると29日、公式サイトが発表した。

ハロプロは28年が結成30周年。同サイトでは「2026年から2028年にかけての活動につきまして、節目となる周年イヤーを軸とした『Hello！ 30th Anniversary Project』を展開していくことをお知らせいたします」と告知した。

節目を見据えて26〜28年の3年間をプロジェクト期間に位置づけ、第1弾として来年にハロプロの楽曲のストリーミング配信を開始する。

また、毎年恒例のハロプロのコンサートを、来夏はトヨタアリーナ東京で開催することを合わせて発表した。

同サイトは「2028年までの期間において、動画コンテンツでの発信やM―line（ハロー！プロジェクトOG）とのコラボレーションなど、周年を記念したさまざまな企画を順次展開していく予定です」と続けた。

モーニング娘。’25は、周年プロジェクト期間中の27年9月14日に誕生30周年の節目を迎える。ハロプロにはさらに「アンジュルム」「Juice＝Juice」「つばきファクトリー」「BEYOOOOONDS」「OCHA NORMA」「ロージークロニクル」が所属。30周年を盛り上げるべく、今後のさらなる企画、展開が期待される。