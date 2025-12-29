ºå¿À¡¡¿·²ÃÆþ¤ÎÉú¸«ÆÒ°Ò¤Ï¡Ö¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡×µ¯¤³¤¹¡ª¡¡¡Ö¤È¤é¡×¤ÎµåÃÄºßÀÒ¤Ï£¸£µÇ¯¤Ö¤ê£²¿ÍÌÜ
¡¡º£¥ª¥Õºå¿À¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ÅçËÜ¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡¢ºäËÜ¡¢ÇßÌî¤Ë²Ã¤ï¤êÊá¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£Ç¯¤Ï°ËÆ£¤ÈºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤â°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£±£±·î¤ËÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿Éú¸«¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÏºäËÜ¡¢ÇßÌî¤ËÂ³¤¯£³ÈÖ¼êÊá¼ê¤¬·è¤á¼ê¤Ë·ç¤¯¾õ¶·¡£±É»Þ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¤±¤¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÉú¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ê·ë²Ì¤Î¡Ë¿ô»ú¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï²½³ØÈ¿±þ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤òÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Í¦¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢Ìî¼ê¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏµÜ¾ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤ÏÃ£¤é¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£Éú¸«¤ÏÅì³¤Âç»¥ËÚ¡ÊÉú¸«¤ÎºßÀÒ»þ¤ÏÅì³¤Âç»Í¡Ë¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌçÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¼ê½õ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÈôÌö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÁáÀî¡¢º£Ä«´Ý¡¢°ñÌÚ¤Ê¤É¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¼êÏÓ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤Ï½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áê¼ê¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡ÖÆÒ°Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤ÏÉú¸«¤â¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¤Ë¡Ö¤È¤é¡×¤ÈÆÉ¤à´Á»ú¤ò´Þ¤àÌ¾Á°¤ÎÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£¹£´£±Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÈæÎ±ÌÚ¸×Íº¡Ê¤Ò¤ë¤¡¦¤È¤é¤ª¡ËÆâÌî¼ê°ÊÍè¡¢£¸£µÇ¯¤Ö¤ê£²¿ÍÌÜ¤ÈÄÁ¤·¤¤¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤¬ºå¿À¤ÎÅê¼êÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¡£