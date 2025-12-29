北陸から北日本の日本海側では、雨や雪が降ったりやんだりでしょう。また、沖縄でも雨が降る見通しです。そのほか、おおむね晴れる所が多くなるでしょう。

気温です。朝の最低気温は、この時季としては高い所が多いでしょう。朝の寒さは少し和らぎそうです。昼間は季節外れの暖かさとなる見込みです。最高気温は西日本や東日本で15℃以上の所が多く、鹿児島では20℃まで上がるでしょう。北日本でもプラスの気温の所が多いため、なだれや落雪など、雪解け災害に注意が必要です。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :3℃ 釧路 :6℃

青森 :7℃ 盛岡 :8℃

仙台 :11℃ 新潟 :10℃

長野 :8℃ 金沢 :12℃

名古屋:14℃ 東京 :16℃

大阪 :15℃ 岡山 :16℃

広島 :15℃ 松江 :12℃

高知 :17℃ 福岡 :14℃

鹿児島:20℃ 那覇 :21℃

週間予報です。あさって大みそか以降は、真冬の厳しい寒さが戻るでしょう。日本海側では雪の日が多く、特に2日から3日にかけては上空に寒波がやってきそうです。

新春寒波の影響で、日本海側は西日本も含めて雪が降り、山沿いでは大雪や猛ふぶきとなるおそれがあります。Uターンラッシュと荒れた天気が重なり、交通機関が大きく乱れる可能性があります。太平洋側では、晴れても北風の冷たい日が多くなるでしょう。