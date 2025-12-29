全国高校ラグビー大会で3連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）は29日、神戸市内のグラウンドで調整練習を行った。シード校の桐蔭学園は30日の2回戦から登場し、1回戦で茗渓学園（茨城）を41―29で下して勝ち上がってきた常翔学園（大阪）と対戦する。

初戦の相手がいきなり前回大会3位の強敵。HO堂薗尚悟主将（3年）は「厳しい試合になると想定している。相手は大阪勢で花園（のグラウンド）を何度も経験しているので優位でもあると思う」と気を引き締め「初心に返って自分たちのやらなければいけないラグビーを明確にして、60分間徹底していく」と意気込みを述べた。今年3月の全国選抜大会では2回戦で対戦して46―33で勝利。「一人一人が強くてFWのモールが武器のチーム」と相手を分析し、警戒心を強めた。

昨季はFL申驥世（現・慶大）やWTB古賀龍人（現・明大）ら3年生中心のチームだったため、前回大会決勝のピッチに立った経験を持つ今年のメンバーは堂薗やPR喜瑛人（3年）ら5人だけ。3連覇が懸かる重圧も背負う主将は「去年は先輩たちがいて心強かったけど、今年は自分たちの代でやってやるという気持ちが大きい」と気合を込めた。