タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんと散歩に出かけた際に起きたハプニングについて明かした。

この日、北斗は「孫さんぽ」というタイトルでブログを更新。「今日はお天気も良くてポカポカだったので、すーちゃんとお散歩に出ました」と報告した。

続けて「稲刈りが終わり、かり終わった田んぼにまた稲穂が伸びて、枯れて…辺り一面、薄茶色一色に染まった畑道も綺麗です」と、寿々ちゃんが畑道を歩く姿を公開した。

そして「枯れ草が、踏むとザクザク音がするのでルンルン踏みながら楽しんでたすーちゃん。少し斜めの所を踏もうと足を踏み入れたら…坂に負けて止まらなくなっちゃた〜。慌てて、捕まえましたが何でも経験」と、ハプニングが発生したことを告白。

また「もう帰ろか〜と声をかけると【ダメ〜っ】と手を引っ張って、もっと行こうと帰りたがらないすーちゃん。流石に、1時間以上歩いたのでばーちゃんはヘトヘト」と寿々ちゃんと手を繋いだ写真も公開した。

散歩は1時間以上に及んだといい、最後は「ばーちゃんはヘトヘト」と本音を漏らした。

この投稿に読者からは「遊び疲れたでしょうが幸せな時間でしたね」「スーちゃんママそっくり」「すーちゃんは国民的アイドルです」などのコメントが寄せられている。