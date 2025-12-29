日向ぼっこしていた「コウテイ」

海上保安庁の公式Instagramは2025年12月25日、南極観測船「しらせ」で航行中、ペンギンに遭遇した際の画像を投稿しました。

【か、カワイイ】これが、氷の上で日向ぼっこするコウテイペンギンです（画像）

「しらせ」に乗船する第67次南極地域観測隊は12月8日にオーストラリアのフリーマントル港を離れ、同月25日に南極・昭和基地に到着しました。

投稿された画像は、オーストラリアを出航してから7日後にとられた画像とのことで、南極が近くなり増えてきた海氷のひとつに、2羽のコウテイペンギンが日向ぼっこをしています。

公式Instagramは画像と共に「『しらせ』がオーストラリアを出航して7日目。

氷山がちらほら周りを通過し始めました。コウテイペンギンが2羽、氷の上で日向ぼっこをしています。海底地形調査は順調、海丘を発見しました！」と投稿しています。

なお、「しらせ」の運用に関しては、海上自衛隊により行われていますが、海上保安庁のスタッフも海洋観測や南極での観測協力などのため乗船しています。海上保安庁の公式Instagramは2025年12月25日、南極観測船「しらせ」で航行中、ペンギンに遭遇した際の画像を投稿しました。

「しらせ」に乗船する第67次南極地域観測隊は12月8日にオーストラリアのフリーマントル港を離れ、同月25日に南極・昭和基地に到着しました。

投稿された画像は、オーストラリアを出航してから7日後にとられた画像とのことで、南極が近くなり増えてきた海氷のひとつに、2羽のコウテイペンギンが日向ぼっこをしています。

公式Instagramは画像と共に「『しらせ』がオーストラリアを出航して7日目。氷山がちらほら周りを通過し始めました。コウテイペンギンが2羽、氷の上で日向ぼっこをしています。海底地形調査は順調、海丘を発見しました！」と投稿しています。

なお、「しらせ」の運用に関しては、海上自衛隊により行われていますが、海上保安庁のスタッフも海洋観測や南極での観測協力などのため乗船しています。