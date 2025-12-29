敵地を魅了した大谷翔平の28号　地元記者が思わず吐露した“悔しさ”「何が楽しくないかって…」【ドジャース回顧録 vol.5】

MVP男の大谷は敵地の試合も圧巻のパフォーマンスを残した(C)Getty Images

2年連続の世界一へ向け、ドジャースが圧倒的な強さを見せつけていた2025年の夏。その熱狂は、本拠地のロサンゼルスばかりか敵地さえもホームの雰囲気に変えてしまうほどだった。デンバーで起きた一幕は、「ドジャース一強」とスーパースターの影響力を端的に示す象徴となった。

現地時間6月26日、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は2試合ぶりの28号ソロを含む3打数1安打1打点、1四球と活躍した。

1点リードで迎えた7回、二死走者なしの第4打席。大谷はロッキーズ4番手タイラー・キンリーが投じた低めのスライダーを完璧に捉えた。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離419フィート（約128メートル）で舞い上がった打球は、右中間のドジャースブルペンへと着弾した。

この一発で大谷は今季28号に到達。当時、ナ・リーグ本塁打ランキングで2位につけていたエウヘニオ・スアレス（ダイヤモンドバックス）に3本差をつけ、独走態勢を固めていた。昨季を上回るシーズン55本塁打ペースで量産する偉才の姿に、敵地クアーズ・フィールドはどよめきと大歓声に包まれた。それは敵チームの選手への反応とは到底思えない、異様な熱気だった。

この光景に、複雑な感情を隠せなかったのが現地のメディアだ。地元紙『The Denver Post』のコラムニスト、トロイ・レンク記者は自身のX（旧Twitter）で、「放送によれば、対ロッキーズの31試合目で13発目だ」と、大谷がいかにロッキーズの本拠地、クアーズフィールドを得意としているかを伝えた上で「彼を見るのがただただ楽しい」と、一人の野球ファンとしてその才能を称賛した。