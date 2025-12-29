ÆîÌÀÆà¡¢É×¡¦ßÀ¸ýÍ¥»£±Æ¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤â°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤è¤ð¤³¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆîÌÀÆà¤µ¤ó¤Ï12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡¡¹¬¤»°ìÇÕ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤É¤Î½Ö´Ö¤â°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
Æî¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤½Ö´Ö¡ÖÍ¥¤µ¤ó¥«¥á¥é¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò4ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤ÆÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤è¤ð¤³¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏÆî¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¤Ç¡¢2¡Á4ËçÌÜ¤ÏÆî¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ßÀ¸ý¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Æî¤µ¤ó¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âº£²ó¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢26Æü¤Ë¤âÆ±¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Æî¤µ¤ó¡£¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
