来年１月２、３日の箱根駅伝まで、あとわずか。

各校の監督を支え、選手に寄り添うコーチの思いを聞いた。今回は順大・今井正人コーチ。

「伴走者でありたい」

長門俊介監督とは同学年で共に箱根駅伝優勝を達成し、卒業後も「何か一緒に仕事で成し遂げたいね」と話していました。自分が競技の一線を退くタイミングと母校のコーチ就任の打診が重なり、「力になれるのなら」と引き受けました。

昨年の就任当初は、自分の経験を伝えたいという思いがちょっと強かった。今は「伴走者でありたい」という初心に戻り、まず選手の気持ちを受け止め、「こういうのもあるよね」と提案する感覚になりました。

山登りの５区も、今は厚底シューズの影響で下りが格段に速くなるなどの違いがあり、自分が走れた感覚を当てはめすぎないようにしています。ただ、山に向かう前向きさや、我慢強さという「心」の部分が何より大事なのは変わらない。そこは言い続けています。

箱根に挑む選手たちには「前回７秒差でシードを逃した悔しさからはい上がり、強く大きくなった姿を披露しよう。そして、新たな順大の歴史を、自分たちの手で作りだす挑戦を楽しもう」と伝えたいですね。

いまい・まさと 福島県出身。箱根で３年連続５区区間賞。４年時はチームを総合優勝に導き、「山の神」と呼ばれる。トヨタ自動車九州で２０１５年世界選手権マラソン代表（欠場）。