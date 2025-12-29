タレントで歌手の円広志（72）が、27日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。テレビ番組の収録で、困った出来事を振り返った。

円広志といえば、名物番組「よ〜いドン！」の人間国宝さん。街行く人に突然インタビューし、様々な人の半生を聞く関西では有名な長寿企画だ。過去には、インタビューした高校生2人がその後結婚したという喜ばしいこともあったが、反対に困ったこともある。

「これは難しかった」というのが、2014年放送の六甲山牧場でのロケ。羊毛刈りや、スイーツを食べるなどほのぼのしたロケは無事に成功したかに思われたが、実は裏では…。

円は「何人も、何人もしゃべったんやけど、全部カメラ拒否！」として、その理由に「不倫カップルが多かったわぁ…」と吐息を漏らし、MCの岡村隆史も大爆笑した。

インタビューをするため、カメラで近づくとそそくさと逃げるカップル。四方八方のカップルが一斉に逃げ出したといい、円は「ずんべらぼん、やん」と収録できなかったと振り返った。

岡村は「あるんですね、円さんでも“ずんべらぼん”」と笑い、円も「あれはあかんかった」とつぶやいていた。