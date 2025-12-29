Ãæ°æÂîÂç¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç£µÉô¤«¤é£±ÉôÅþÃ£ÀÀ¤¦¡¡¸½Ìò¤Ï£´£°ºÐ¤Þ¤Ç·ÑÂ³´õË¾
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£²Éô¥ì¥¬¥Í¥¹¤Î£Â¥Á¡¼¥à¡Ê£µÉô¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Í£ÆÃæ°æÂîÂç¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢¸½¾õ¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Î£³¡Á£´Éô¥¯¥é¥Ö¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡£¸½½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡Ê£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¡Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¸å¡¢»ä¤Ï¥é¥è¡¦¥Þ¥Ï¥À¥ª¥ó¥À¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥â¥ì¥Ó¥¨¥¿¡¢¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£³Î¤«¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«Â¾¤ÎÃÏ°è¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ´¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ê²¤½£¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£Í£Ö£Ð¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤¬¥·¥Æ¥£¡¼Àï¸å¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë£ÁÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤·¡¢£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¡££´£°ºÐ¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ³§¤Î±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤À£²£²ºÐ¡¢°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£