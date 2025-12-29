産後5ヶ月のせいせい「骨盤広がったままで逆にくびれて見える」ビキニ姿公開に驚きの声「驚異的」「理想のスタイルすぎる」
【モデルプレス＝2025/12/29】モデルの“せいせい”こと田向星華が12月28日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】産後5ヶ月の24歳ギャルモデル「完璧ボディ」美バスト＆くびれ披露のビキニ姿
せいせいは、「産後5ヶ月目なオンナ」と綴り、白黒のギンガムチェック柄のビキニ姿を公開。自身の体型について「骨盤矯正、骨盤ベルトを一切やらず過ごしてるから 骨盤広がったままで逆にくびれて見える」と分析し、引き締まったウエストと骨盤のラインによって、より強調された美しいくびれを披露している。
この投稿には「産後5ヶ月でこのスタイルは驚異的」「美しい」「くびれが綺麗」「完璧ボディ」「理想のスタイルすぎてため息が出る」といった絶賛のコメントが寄せられている。
せいせいは、2025年4月に結婚、同年7月に第1子女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】産後5ヶ月の24歳ギャルモデル「完璧ボディ」美バスト＆くびれ披露のビキニ姿
◆せいせい、産後5ヶ月のビキニショット披露
せいせいは、「産後5ヶ月目なオンナ」と綴り、白黒のギンガムチェック柄のビキニ姿を公開。自身の体型について「骨盤矯正、骨盤ベルトを一切やらず過ごしてるから 骨盤広がったままで逆にくびれて見える」と分析し、引き締まったウエストと骨盤のラインによって、より強調された美しいくびれを披露している。
◆せいせいの投稿に反響
この投稿には「産後5ヶ月でこのスタイルは驚異的」「美しい」「くびれが綺麗」「完璧ボディ」「理想のスタイルすぎてため息が出る」といった絶賛のコメントが寄せられている。
せいせいは、2025年4月に結婚、同年7月に第1子女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】