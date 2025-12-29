２８日放送のフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン ＳＴＡＲＴＯ・青学女子参戦！４×２００ｍリレー」（午後７時）では、初参戦した青学大陸上部女子チームに沸いた。

登場したのは、昨年の日本選手権リレーで４×１００メートルリレー優勝を果たした陸上部現役女子部員の４人。副部長の安井麻里花（４年）は「男性しかいないので、女子４人で緊張するんですけど、頑張ろうね」と緊張気味にあいさつ。部長の倉橋美穂（４年）は「青学の名に恥じないように走りきりたいと思います」と話した。

おそろいのグリーンのウェアを着た４人にスタジオの千鳥、かまいたちは「みんなかわいい」「日本一でしょ」と驚き。

男子タレントやアスリートとの勝負でも実力を発揮し、吉本チーム、ワタナベチームと３組の決勝戦に進出。結果は優勝したワタナベに僅差の２位だった。

倉橋は「めっちゃ楽しかったです。これが引退試合でよかった」と笑顔。しっかりメイクもして力走した４人の姿にネットは「青学女子リレーチームの４人…みんな可愛い！」「青学女子リレーみんな可愛いんだが」「千鳥の鬼レンチャンに出てる青学女子可愛すぎる」「ビジュアルも走りも美しかった」「足速くてかわいくてスタイル良くて…欠点ありますか？？」「鬼レンチャンの青学女子全員顔が良い」「マジで青学の４人皆さん可愛いですな」「千鳥の鬼レンチャン観てたら、青学女子陸上部の顔面偏差値が高すぎてビックリ」「すごいかわいい子いると思ってみてたけど、榮倉奈々ちゃんににてる」「モデルとか普通に行ける」などくぎ付けだった。