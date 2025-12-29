「法律がなければぶっ殺してやる」…ヘイトがついに暴力となり、押し倒された10歳児

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

「ぼくらを殴った、あの人が来たよ」怯える10歳児

それはとても静かな夕暮れだった。

昼間の燃えるような熱気がまだ感じられる、2025年8月28日の午後6時半ごろのことだ。

クルド人の30代の男性ベルザンは、家のすぐ近くの小さな公園のベンチで、次男の小学校5年生のロラン（10）と夕涼みしながら語り合っていた。ロランは夏休みが終わり、前日から2学期が始まったばかりだった。「席替えとかあったの？」。そんなことを話していると、ロランが急におびえた表情になったのだ。

「あの人だよ。このまえ、ぼくらを殴った。あの人が来たよ」

父が前をみると、60歳前後にみえるTシャツに短パンをはいた男が20メートルほど向こうに立っている。

「またお前か。お前らなんか早く国に帰れ。強制送還されればいいんだ」

男は、乱暴な口調で言いながら近づいてきた。

「近くに来ないでください。なんで近づいてくるの」

父は警告したが、男はどんどん近づいてきた。父親は知人と、外国人支援団体の関係者にスマートフォンで連絡した。

「変な男にからまれてるんです。すぐ警察呼んで！」

そして、相手を牽制｛けん・せい｝しようとスマホで動画の撮影を始めた。ベンチから立ち上がり、息子のロランを背中に回して守ろうとした。

「何、写メ撮ってるんだ。この野郎」。男は歩みを止めず、離れようとする父子に接近してくる。

「近づいて来ないでよ。この前、子ども殴ったんでしょ」。父が言うと男は言った。

「殴っちゃいないよ。肘でこうやっただけだよ」

肘を突き出す身ぶりをする。

「殴るってのはこうやるんだよ」

両手で拳を固め、パンチをする動作をする。「オレは殴ることはしねえよ。お前らみたいにバカじゃないから」

男は人さし指を自分の頭に向けて、くるくる回す。

「本当にムカつくよな。こいつらは、ほんとによう」

そしてこう言った。「法律がなかったらお前らなんかぶっ殺してやるよ」

男が近づいてきてからの様子は父親が撮影した動画に記録されており、わたしはこの動画を入手し、一部始終を確認した。

暴力を振るわれた子どもたち

８月28日のベルザンと男のやりとりが示すように、次男のロランがその男に遭遇するのはこれが初めてではなかった。その1ヵ月半前の7月13日のことだ。7月3日に参議院選挙が公示され約10日経った時点。川口市内のあちこちで、「日本人ファースト」を掲げる参政党や「違法外国人ゼロ」を掲げる自民党の候補者らの街宣が本格化していたころだった。

ロランは同じ公園で、長兄で小6のアザド、小1の弟のバホスやいとこの子どもたちとかくれんぼをして遊んでいた。すると近くの集合住宅のほうから男が近づいてきた。

「お前らなんか早く国に帰れ。早く強制送還されちゃえよ」。声を荒らげて近づいてきた。

男はまず肘で長兄のアザドを強く突いた。

さらに近くにいたロランの頭を手でつかみ、地面に押し倒した。ロランの顔は地面にこすりつけられ、唇からは血が流れ出した。

「だれか助けてください！ 警察を呼んで」

ロランたちが大声で叫ぶと、男は走って逃げ出した。

近所の人が出てきた。子どもたちは50メートルほど離れた大通りにある交番に駆け込んだ。警察官がいないため備え付けの電話で、被害を訴えた。

間もなくパトカーがサイレンを鳴らして到着し、警官が降りてきた。だが男は立ち去った後だった。警察は子どもたちから事情を聞いたが、本格的な捜査はしなかった。「あの時もっと捜査してくれるよう頼めばよかった」。ベルザンは悔やむ。

公園で涼んでいたベルザン父子の元へ、男が再び姿をみせた8月28日は、ベルザンの知人らの通報で警察官が駆けつけた時、男はまだその場にいた。警察は男性に署への同行を求め、警察署で事情を聞いた。ベルザンは、男が7月に自分の息子たちにした行為についても、「肘で押した」と暴行をはっきり認めたことを警察に話し、男の言葉を記録した証拠の動画があることも伝えた。父親は「今度こそ男を逮捕してください」と頼んだが、男はその夜には解放された。

｢あの男がぼくを刺し殺した」

2度も男に脅かされたロランはそれ以来、外出ができなくなった。学校には行くが帰ってくると、家にこもりっきりだ。男は近くに住んでいると思われ、ロランは「いつまた、あの男が来るんじゃないかと思うと怖い」とおびえる。

夜、寝ていても突然、悲鳴を上げて飛び起きる。

「ロランどうしたの？」。両親が声をかけるとロランは言った。

「あのおじさんがやってきて、ナイフでぼくを刺し殺したんだ」と、涙を流した。こういう夜が続いた。

苦しむロランを支援者は病院に連れて行った。

「心的外傷後ストレス障害（PTSD）」。診断書の病名にはこう明記され、こう続けられていた。

〈近所の男性に暴力をふるわれたり、つきまとわれたりされたあとから夜寝られない、中途覚醒しパニックになって騒ぐ、昼間も恐怖に襲われパニックになる時がある、などの症状が続いています。該当の男性からしばらく遠ざけない限り治癒しないと思われます〉

その後の警察の動きは

子どもの心に深い「外傷」が刻まれ、まるで血を流し続けるように、不安とパニックに苦しむ状況を尻目に、警察のその後の動きは鈍かった。

そもそも、現場の公園には地元の自治会が設置した防犯カメラがあり、7月時点での暴行場面もそこに映っていたはずだ。だが1ヵ月ごとに上書きされるため、2回目の事案を受けて警察が捜査を始めた時点ではもう映像は消去されていたとみられる。事情聴取も進まず、本署に父子が呼ばれたのは3週間以上経ってからだった。加えて、教育関係者の反応も鈍かった。ロランはショックから翌日学校を休み、母親は学校に事件を報告し、学校は事件発生を早くから知っていたはずだ。

「民族差別による暴力を受け、心に傷を負った外国人の子どもにどんなケアをしているのか」。2番目の事案発生から2週間が経過したころ、わたしは川口市の教育委員会と小学校の校長に聞いてみたが、両者とも「事件は知っている」としながらも「見守っている」と語るのみだった。両者とも「心理面で相談に乗る専門家はいる」としながらも、ロランへの心理カウンセリングはしていなかった。事件現場の公園は小学校から150メートルの至近距離にあるにも関わらず、学校から警察への防犯体制の強化も要請していなかった。

「暴力の被害に遭ったのが日本人の子どもだったらどうなのでしょう」。支援団体の男性は疑問を投げかけた。

乳飲み子まで引き離され……

一家は苦難の道を歩んできた。少数派のクルド人である上、イスラム教の少数派アレヴィーのベルザンは、母国のトルコでは民族差別を受けてきた。学校に通うのも就職するのも厳しい差別を受けた。

2016年、ベルザンは、赤色、黄色、緑色の民族のシンボルカラーのスカーフをしていたことを理由に、警察に連行され4日間勾留された。「ここでは子どもには将来がない」。夫婦は2017年3月、当時3歳のアザド、2歳のロランを連れて日本に逃れた。ベルザンのきょうだいも欧州に逃れた。

成田空港でベルザンは難民申請をしたいと言い、一時上陸許可を求めたが、入管職員は「あなたは難民ではない。日本には入国できない」と入国を拒んだ。それでも「帰らない」と拒否すると、家族はばらばらに収容された。父親のベルザンは当初は成田空港内の収容施設に1ヵ月半、次いで茨城県の牛久｛うし・く｝の収容施設に3ヵ月半にわたり収容され、妻のヘリンは東京・品川の東京出入国在留管理局（東京入管）の収容施設に2ヵ月と20日間にわたり収容された。そして3歳のアザドと2歳のロランは、千葉県内の児童保護施設に収容された。家族は3ヵ所に分断されて収容されたのだ。

「2歳の子にはまだ母乳をあげていた。そんな子たちを私から引き離したのです。収容されている間、子どもの居場所も分からず、心配で心配で死にそうだった」。母のヘリンは言う。70キロ台だった体重は40キロ台になった。収容施設から解放され、直後に保護施設から子どもを引き取った時は母子とも抱き合って涙を流した。

だが、その後も3ヵ月にわたり父は収容され続けた。解放された後も、難民申請は何度も不認定になり、在留資格は与えられないままだ。就労は禁止、移動も厳しく制限され、健康保険もない「仮放免」の状況が続いている。

難民の子どもたちの居場所は

それでも、はじめの数年間は、ベルザンは「日本に来て良かった」と思っていた。「とても親切な人が多い。子どもがかわいい、と言って寄ってきてくれた」

だが、2023年ごろから、「川口の人は冷たい」と感じるようになった。入管難民法改正論議を機に、クルド人への誹謗中傷が激しさを増した。ちょうどその時期に川口市立医療センターの周辺でクルド人同士の衝突騒ぎがあったことも影響している。クルド人同士の傷害事件で傷を負った複数のクルド人がセンターに搬送され、たくさんの親族が周辺に集まり警察が出動する騒ぎになったのだ。

「近所の人に『おはようございます』と言っても無視されるようになった。子どもも学校で仲間に入れてもらえず日本人の友達ができない」

そして今は、ロランが近くに住むあの男がまた襲ってくるのではとおびえ、眠れない夜が続く。ベルザンは「すぐにでも別の街に引っ越したい」と話す。

しかし、引っ越しすらもできない事情がある。いま、川口では、アパートの大家がクルド人には部屋を貸さないようになってきているのだ。日本人が保証人になっても住むのがクルド人だと「お断りする」と門前払いされてしまうのだという。ベルザンは言う。

「トルコで差別され、居場所がなくなったために日本に逃げてきた。なのに、日本でも差別され、世界で居場所がなくなってしまった。わたしたち家族はどこに行けばいいんでしょうか。わたしの子どもたちは世界のどこなら安心して暮らせるのでしょうか」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）