2025年のマイベストな1台は？

待ちに待ったクリスマス。我が家では、カマンベールチーズとガーリックトーストをこんがり焼いて、ツリーを飾り付けることが、12月上旬のお決まりとなっている。

【画像】2025年のマイベスト マスタングにスーパースポーツ、パナメーラ、ルノー5 E-テック、プリウス 全165枚

そしてAUTOCAR恒例なのが、クリスマスランチ。日々厳しい試乗テストにいそしむ仲間で集まり、1年を振り返りながら好き勝手に意見を交わす、穏やかなひと時だ。



AUTOCAR英国編集部員がそれぞれ持ち寄った5台。スティーブ・クロプリー編集長はブロンズのポルシェ・パナメーラ・ターボS E-ハイブリッドをセレクト マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

今年のテーマは、シンプルに2025年のマイベストな1台を決めること。日頃のネットワークを活かし、実際にそのクルマでランチ会場へ乗り付けてもらった。自分の熱い想いだけでは主観に終わるから、シメにベスト・オブ・ベストを選ぼうと思う。

現代のシトロエンDSと呼べる特色

クルマの豊作と呼べる1年だったが、まず触れたいのはトヨタ・プリウス・プラグイン。選んだのは、ジェームス・ディスデイルだ。「20年前では考えられません」。と彼は話すが、当時でも有能なパワートレインを載せつつ、安価なことが称賛を集めていた。

欧州では、タクシーの定番モデルなことには理由がある。並外れて信頼性が高く、燃費が良く、クルマとして完成度が高いから。ガソリンやレアメタルの重要性が増す中で、ハイブリッド技術の意味も拡大する一方にある。そして、運転が気持ちイイ。



レッドのトヨタ・プリウス・プラグインと、グリーンのルノー5 E-テック マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

筆者、ヴィッキー・パロットも納得。グレートブリテン島南部、サセックス州の海岸沿いの道を流せば、予想以上の充足感に包まれる。「最盛期のサーブや、現代のシトロエンDSと呼べそうな特色を感じます。知的なクルマですよね」。ディスデイルが話す。

背徳感があってもマッスルカーは魅力的

そんなスマートな雰囲気とは相反するモデルを持ち込んだのは、イリヤ・バプラート。漆黒に塗られた、フォード・マスタング・ダークホースだ。背徳感があっても、やはりマッスルカーは魅力的。しかも、MTが載っている。

「去年のベスト・ドライバーズカー選手権は、不当な評価に思えました。ATでしたから。でもMTのマスタングに乗ってみたら、本当に楽しい。今に反抗するようなクルマで、洗練度は高くありませんが、大好きです。少し自意識過剰になりますけどね」



フォード・マスタング・ダークホース（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

うれしそうに彼が説明する。V8エンジンの響きが、クリスマス気分も盛り上げる。

上級サルーンの最高峰 Sクラスに迫る魅力

最年長で編集長のスティーブ・クロプリーが持ち込んだのは、ポルシェ・パナメーラ・ターボS E-ハイブリッド。こちらもV8エンジンを積み、上品な重低音を響かせる。「道徳に反しないV8に乗れる、限られたチャンスです」。彼が話す。

「今朝、ここまで運転しましたが、電気だけで65kmくらい走れて、240kmの平均燃費は15.9km/Lですよ。それで、アクセルを踏み込めば素晴らしい響きを楽しめる。後輪操舵でワインディングを軽快に巡れて、エアサスは快適で、製造品質も高いですよね」



ポルシェ・パナメーラ・ターボS E-ハイブリッド（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「上級サルーンの最高峰。プラグイン・ハイブリッドは、エンジンとモーターの長所を掛け合わせたといわれますが、実際そうです。理にかなっています」

筆者も同感。日常的な体験ではメルセデス・ベンツSクラスに迫る魅力がある。望めば、スポーツカーのように操れる。マッサージシートも心地良い。

小さなクルマとしての訴求力

筆者が選んだのは、ルノー5 E-テック。2024年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーで試乗して以来の大ファンだ。バッテリーEVのゲームチェンジャーになる可能性だけでなく、コンパクトカーとしても魅力的なことが、乗るほどに見えてきた。

パワートレインを抜きにして、市街地の通勤でも海岸線を飛ばしても、運転を楽しめる。価格はお手頃なのに、憧れさせる特徴がある。若者に人気だった、以前のプジョー106やフォード・フィエスタへ通じるような、訴求力を放っている。



ルノー5 E-テック・コンフォートレンジ（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）／ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

BMWはミニ、フィアットは500で、同じ偉業を成し遂げた。次はルノーが、5 E-テックで実行した。格好良くてエネルギー効率に優れ、リーズナブル。運転体験も好ましい。

この続きは、2025年のマイベスト（2）にて。