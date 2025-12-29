ブラの常識が変わる。新色登場で進化したTumugiの新カテゴリー

快適さを優先したい日ほど、バストラインへの不安がよぎる--。そんな女性の本音に寄り添い続けてきたTumugiが、この冬、新たな一歩を踏み出します。従来の「ブラエッセンシャル」は、「ふっくらとろけるブラ」へと名称を刷新。やさしい着心地と上向きシルエットを両立させた、新カテゴリーとして生まれ変わります。さらに新色MinkBrownも仲間入りし、毎日の選択がもっと心地よく、前向きになる一枚に。

快適なのに美胸を叶える新発想ブラ

「ブラトップは楽。でも垂れ胸は気になる」そんな声に真正面から向き合い、生地レベルから再設計されたのが「ふっくらとろけるブラ」。

下からやさしく支える設計で、自然な丸みと上向きシルエットをキープします。

ワイヤーに頼らず、締め付け感を抑えながらもバストラインを美しく整える、新時代のノンワイヤーブラです。

肌に溶けるテンセルモダール素材

素材には、機能性天然繊維テンセルモダールを採用。吸湿性・通気性に優れ、汗ばむ日もさらっと快適な肌触りが続きます。綿よりも湿潤時の強度が高く、洗濯耐久性にも配慮。

肌になじむ“とろける”着心地は、長時間着用する日常こそ実感できるはずです。

EDWARD BROWN新作コレクション登場！表参道限定ストアで触れる極上カシミヤ

新色MinkBrownで選ぶ楽しさも

カラーはSandBeige、NoirBlackに加え、新色MinkBrownが登場。落ち着きのあるブラウンは、肌なじみが良く大人の余裕を感じさせる一色です。サイズはS／M／Lの3展開。

素材はテンセルモダール＋ポリウレタン。通常価格は5,700円（税込）と、品質と価格のバランスも魅力です。

自分らしさに寄り添う一枚を

美しさか快適さか、もう選ばなくていい--。Tumugiの「ふっくらとろけるブラ」は、そんな新しい価値観をそっと後押ししてくれます。肌に溶け込む着心地と、自信をくれるバストライン。

そのどちらも日常に溶け込むからこそ、無理なく続けられるのが魅力です。新色MinkBrownとともに、毎日のインナー選びを少しだけアップデートしてみて♡