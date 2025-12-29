東京国際大　箱根駅伝区間エントリー

◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合8位の東京国際大学は、各校のエースが集う花の2区にリチャード エティーリ選手(3年)を2年連続で起用。前回大会の2区で1時間5分31秒の区間新記録を叩き出しました。

また10区で4校によるし烈なシード権争いとなった前回大会。10区を走りシード権獲得に貢献した大村良紀選手(4年)や9区で区間3位と力走した駅伝主将の菅野裕二郎選手(4年)らが補欠登録となっています。

当日変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人(計6人)まで可能となります。

◇東京国際大学の区間エントリー
1区 佐藤柊輔(1年)
2区 リチャード エティーリ(3年)
3区 古賀智也(2年)
4区 久保遼人(3年)
5区 荒谷俊輔(1年)
6区 中山拓真(4年)
7区 大平滉太(4年)
8区 菱田紘翔(3年)
9区 川内琉生(4年)
10区 久保茉潤(1年)

〈補欠登録〉
大村良紀(4年)
菅野裕二郎(4年・駅伝主将)
前田寛明(4年)
アモス ベット(3年)
小柴裕士郎 (2年)
政仁斗(2年)