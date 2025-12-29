◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合8位の東京国際大学は、各校のエースが集う花の2区にリチャード エティーリ選手(3年)を2年連続で起用。前回大会の2区で1時間5分31秒の区間新記録を叩き出しました。

また10区で4校によるし烈なシード権争いとなった前回大会。10区を走りシード権獲得に貢献した大村良紀選手(4年)や9区で区間3位と力走した駅伝主将の菅野裕二郎選手(4年)らが補欠登録となっています。

当日変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人(計6人)まで可能となります。

◇東京国際大学の区間エントリー

1区 佐藤柊輔(1年)

2区 リチャード エティーリ(3年)

3区 古賀智也(2年)

4区 久保遼人(3年)

5区 荒谷俊輔(1年)

6区 中山拓真(4年)

7区 大平滉太(4年)

8区 菱田紘翔(3年)

9区 川内琉生(4年)

10区 久保茉潤(1年)

〈補欠登録〉大村良紀(4年)菅野裕二郎(4年・駅伝主将)前田寛明(4年)アモス ベット(3年)小柴裕士郎 (2年)政仁斗(2年)