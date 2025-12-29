¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä?¡×8Ç¯Á°ÀÂµî¤·¤¿¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¡Ä14ºÐÄ¹½÷¤Î¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤Ë´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ë¡×
Äï¤È²È¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëËÙ±ÛÎï²Ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ä
¡¡8Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó(µýÇ¯34)¤Î14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¤È12ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¡¦ËÙ±ÛÒ°¸¼¤¬²È¤Ç·Î¸Å¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÉã¿Æ¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡£2¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤ä»Ø¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ëÎï²Ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ì¤¤¤«¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê?¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£»Ø¤ËÂç¤¤ÊÊñÂÓ¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¨¤é¤¤¤Ç¤¹!!´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤Ë´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¤ª·Î¸Å¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤Î¤³¤Î¤ª»Ñ¡¢´¶Æ°¤ÈÂº·É¤¹¤ë¡Ä¤ª·Î¸Å¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¤ÈËã±û¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¡¢11Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ÎÎï²Ó¡¢13Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ÎÒ°¸¼¤¬ÃÂÀ¸¡£17Ç¯¤ËËã±û¤µ¤ó¤¬Æý¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡Ä¹½÷¤ÎÎï²Ó¤Ï19Ç¯¤Ë»ÍÂåÌÜ¡Ö»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡×¤ò½±Ì¾¤·ÉñÍÙ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÏËÜÌ¾¤ÎËÙ±ÛÎï²Ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤ÎÒ°¸¼¤Ï22Ç¯¤ËÈ¬ÂåÌÜ¡Ö»ÔÀî¿·Ç·½õ¡×¤ò½±Ì¾¤·²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£