¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤âà¤²¤Ã¤½¤êá
¡¡½÷À¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëà¿ÍÀ¸ºÇÂç¸ºÎÌ»Ñá¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤óÍþÆà¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸ºÇÂç¸ºÎÌ¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8kgÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢30Æü¤Ë¡ÖKNOCK OUT.60¡×¤Î»î¹ç(48¥¥íµé)¤ò¹µ¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡·×ÎÌ¤ò47.85¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ä·×ÎÌ¸å¤Î¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÍâÆü¤Î·èÀï¤Ø¤à¤±¤¿±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë·ò¹¯¤Ë°¤¤¡×¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤°¤é¤¤ºÙ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£