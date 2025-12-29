魚座の2026年は「より高みへと成長していく1年」……恋愛運、対人運、仕事運、金運

2026年の魚座は「進化」をテーマに、より高みへと成長していく1年となりそうです。上半期は創造性が花開き、下半期には新しい役割を担う。あなたの可能性がさらに広がり、新しい自分と出会える、ワクワクする12カ月の幕開けです。

それでは、魚座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！

■魚座 2026年の総合運

◎蝶のように羽化し、新たな姿へと変容する

2026年は「進化」をテーマに、あなた自身が大きく変容していく1年です。これまでの自分を超え、新しいステージへと羽ばたいていく。サナギから蝶へと変わるように、内側から輝きを増していく過程を体験できるでしょう。変化を恐れず、成長を楽しむ気持ちが大切です。

上半期は「創造」のエネルギーに満ちた時期。あなたの中にある創造性が目覚め、何かを生み出す喜びを存分に味わえます。アート、音楽、文章、企画など、形にとらわれず、あなたなりの表現を追求してみてください。

下半期は「新たな役割」を担うタイミング。リーダーシップを発揮する場面が増えたり、これまでとは異なるポジションを任されたりする予感があります。最初は戸惑うかもしれませんが、その役割の中であなたはさらに成長していけるはずです。

（監修：橘 美箏）