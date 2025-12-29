「ぬい活」が流行語大賞の候補にあがった２０２５年。

ぬいぐるみの魅力はどんなところにあるのだろう。たくさんの「ぬい」と一緒に暮らす作家の新井素子さんと、人形を研究する早稲田大学准教授の菊地浩平さんに聞いてみた。

「ぬい」が玄関で出迎える

新井さんの自宅を訪ねると、玄関で干支（えと）のぬいぐるみが出迎えてくれた。部屋にも廊下にも、頭とぶつからない高い空間に「ぬい」専用の棚がある。

全部でぬいが何体いるかを聞くと「３０年前に今の家に引っ越した時に４０００はいたので、もう数えたくないです」と苦笑する。

１９９２年にぬいぐるみのワニを語り手にした「わにわに物語」（講談社）、翌年には続編も出し、「ぬいは今日も元気です」（同）として文庫化もされている。

ぬい活ブームについて聞くと、「ずっと一緒に写真を撮ったり、出かけたり、しゃべったりしてきているので、私にとっては『昔からやってたじゃん』って感じです。ぬいを持ち歩く方が増え、新幹線の窓にぬいを置いて外を見せていても、前ほど変な目で見られなくなりました」。

増えすぎて「産児制限」、夫の親衛隊も

幼い時に同居の祖母にもらった犬のぬいぐるみから始まり、１７歳でデビューした後は編集者の手土産で増えたそうだ。結婚した夫もぬい好きになり、「いまや夫の親衛隊の方が多い。これ以上増えたら困るので『産児制限』をして、２人でぬいが並ぶ場所に行っても、ぬいと目を合わせないようにしています」。

新井さんは「ぬいは生き物です」と言う。子どもの頃には、母親と「段ボールの攻防」を繰り広げたそうだ。「母が片付け魔で、すぐ段ボール箱に詰めて、天袋に突っ込んでしまう。ぬいが汚れたら、洗濯機で洗いたがる。『窒息するから』『ケガをするからやめて』と抗議しても聞いてくれなくて」

思い返すと、祖父も両親も出版社勤務で幼い時から本を大切にするよう教えられた。「本が上下逆さまに棚にあると『頭に血が上っている』と思う。すり切れて穴が開いた服や靴下はお礼を言ってからじゃないと捨てられない。九十九（つくも）神（１００年使った道具や物に宿る妖怪）のように、物に魂が宿ると思う気持ちは日本の文化の中にはあると思うけれど、感じ方は人それぞれですよね」

ぬいぐるみとのおしゃべりが、創作のヒントになったり、安心のもとになったり。「私は『携帯できる実家』と呼んでいますが、旅先でもぬいがいるだけで、家にいる時のように自分に戻れる」

悩める「終活」離れがたくて

新井さんが、いま悩んでいるのが「終活」だ。「葬式の会葬者全員にいくつか持って帰ってもらおうと思いましたが、コロナ禍で葬儀がこぢんまりしたものに変わってしまった」。そこで１体ずつ写真を撮り、物語をつけて、ブログに載せ、次の家族を見つけることを計画中だ。

「でも、いざ始めようとすると、夫が『離れがたい』って言って、先延ばしをするんです。私もその気持ちはわかるので、なかなか進まないんですよ」

あらい・もとこ １９６０年、東京都練馬区出身。７７年に「あたしの中の……」が第１回奇想天外ＳＦ新人賞佳作に入選してデビュー。９９年「チグリスとユーフラテス」で日本ＳＦ大賞。今年１月に文庫で復刊されたぬいぐるみホラー「くますけと一緒に」（中央公論新社）も話題。

SNSで遊ぶときのモードとして定着…菊地浩平さん

ぬいぐるみがＳＮＳで遊ぶ時の一つのモードとして定着した感じがします。料理写真を投稿するように、ぬいぐるみを撮って共有する。コロナ禍を経て、ぬい活は「特殊なこと」と見なされなくなったのではないでしょうか。

子どもが減る中でもぬいぐるみ市場が伸びているのは、大人が買っているからですよね。テーマパークからディスカウントストア、高級ブランドまで、ぬいぐるみを買える場所の選択肢が増え、これまで手にとっていなかった人も土産や思い出として買いやすくなった。ファッションとしてバッグにつける人もいれば、「推し活」のイベントで「痛バッグ」（透明で中身が見えるカバン）で見せる人もいる。家の外にぬいぐるみを連れ出す人が増えました。

これだけブームになっているのは、子どもの頃から接触機会が多かったからという点もあると思っています。ぬいぐるみが子どものおもちゃとして定着するのは戦後で、ペットと家族の間のような存在として、ＣＭやメディアでのイメージが形作られました。１９９０年代にクレーンゲームの景品として広がり、手頃な価格もあって、いまや一番身近な人形となっています。

コロナ禍でのオンライン授業で、学生の部屋が映ると、結構な割合でぬいぐるみがいました。リアルで話せないから、ぬいぐるみのぬくもりのようなものを求めた人もいたのではないでしょうか。購入する時に、触った感触が自分にフィットするかどうかで決める人も多く、五感で楽しめるリアルなアイデンティティーがあるという点も人気の理由かもしれません。どんなものもキャラクター化し、多彩なぬいぐるみがいるのも日本ならではだと思います。

授業で学生が自分の人形を連れてくる「人形参観」をしていますが、そのエピソードで学生がどんな価値観で生きてきたかがわかる。大事な人にとってはかけがえのないものだけれども、そうでない人は簡単に捨ててしまう。ぬいぐるみには、そんな存在の悲しさもあると個人的には思っています。

きくち・こうへい １９８３年生まれ。埼玉県鴻巣市出身。早稲田大学大学院文学研究科表象・メディア論コース博士後期課程退学。博士（文学）。著書に「人形メディア学講義」（河出書房新社）、「こころをよむ 人形は人間のなんなんだ？」（ＮＨＫ出版）がある。