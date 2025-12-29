豪ドルが反落、貴金属相場に調整入る＝ロンドン為替



ロンドン序盤、豪ドルが反落している。金や銀など貴金属相場が調整売りに押されていることに反応。豪ドル/ドルは東京昼過ぎの0.6727付近を高値に、足元では0.67手前水準まで反落。東京早朝につけた安値0.6700レベルに接近している。豪ドル円も105.22付近を高値に反落しており、足元では本日の安値を104.66付近に広げている。



金現物相場は4549ドル付近を高値に4450ドル割れへと反落。銀現物相場は84.00ドル付近を高値に、75ドル台割れまで急反落する場面があった。



AUD/USD 0.6706 AUD/JPY 104.78

外部サイト