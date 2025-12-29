クリスマス連休明け２９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１８３．７０ポイント（０．７１％）安の２５６３５．２３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３．４１ポイント（０．２６％）安の８８９１．７１ポイントと反落した。売買代金は２２４５億８４０万香港ドル（約４兆５１０３億円）となっている（半日立ち合いの２４日は９２５億２４２０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。年末の接近や中国指標の見極めが買い手控え要因として意識されている。香港市場は３１日が大みそかで短縮取引、１月１日が元旦で休場だ。また、中国では３１日、国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩが公表される。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感などで、ハンセン指数も高く推移する場面があった。中国財政部は２８日、週末に開いた全国財政工作会議の発表資料を公開し、「より積極的な財政政策を実施する」という方針を改めて示した。設備更新と消費財買い替えを促す「両新」政策を継続する構え。買い替え補助の継続方針が示される中、関連銘柄が物色されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が４．５％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が３．４％安、香港財閥系コングロマリットの長江和記実業（１／ＨＫ）が３．３％安と下げが目立った。

セクター別では、マカオ・カジノが安い。金沙中国のほか、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が１７．１％、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が５．３％、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が４．０％、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が２．９％ずつ下落した。美高梅中国については、大手ブローカーが最新リポートで２０２６年のＥＢＩＴＤＡ（利払い・税・償却前利益）が従来予想より７％低くなるとの見方を示している。セクター全体の地合いを悪化させた。

産金セクターも急落。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が５．３％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が５．２％安、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が５．０％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．３％安で引けた。

半面、電気自動車（ＥＶ）の銘柄は高い。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が４．９％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．９％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．７％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．６％ずつ上昇した。

ロボット関連の銘柄群も物色される。上海微創医療機器人集団（２２５２／ＨＫ）が２５．８％高、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が９．１％高、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が７．２％高で取引を終えた。手術支援ロボットメーカーの上海微創医療機器人集団に関しては、自主開発した気管支鏡手術ロボット「独道（ＵｎｉＰａｔｈ）」が国家薬品監督管理局の承認を正式取得したことも支援材料となっている。

本土マーケットは小幅に９日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．０４％高の３９６５．２８ポイントで取引を終了した。銀行が高い。石油、ハイテク、自動車、空運なども買われた。半面、発電は安い。産金、公益、医薬、食品飲料なども売られた。

