食べ方に困ったときはあったか煮込みに！「キャベツ1玉」をおいしく使いきるレシピ
1玉単位で買うこともあるキャベツ。半玉よりお買い得に感じて買う機会も多いですよね。ですが、つい1玉買ってしまったけれど、どうやって食べたらいいのかわからないと悩むことも…。今回は、そんなときに重宝するレシピをご紹介します。
ひき肉を詰めて煮込むだけ
豚バラ＆にんにくで蒸し焼き
はさんだ豚肉＆ベーコンが絶品
※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
大量消費にぴったり！あったか煮込み
安くておいしい野菜といえば「キャベツ」。サラダや漬け物など生で食べられるのも魅力ですが、たくさん食べたいときは煮込みにするのがオススメ。特に1玉あるときは、丸ごと活用できる今回のレシピが重宝します。
煮込んだキャベツは驚くほど甘くてやわらか。かさが減ってたくさん食べられるし、アツアツで体をあたためてくれるのも嬉しいですよね。忙しいとき、材料を入れて煮るだけのお手軽さも高ポイント。冷蔵庫にキャベツがあったら、ぜひ作ってみてください。（TEXT：森智子）
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）