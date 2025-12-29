【今年イチバン聴いた歌】今年結成のROIROM「初心を忘れないようにしたい」 浜川路己が二十歳に向けて宣言【コメント全文】
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演。それに先立って、コメントが到着した。
大夢は「『ミュージックアワード』に出演させていただけることは、聴いてくださった皆様のおかげですし、もちろん僕たちのことを知らない方々の方が、まだまだたくさんいらっしゃると思うので、『ミュージックアワード』を通して、僕たちのこの思い、パフォーマンスで心をつかめるように頑張りたいです！」と意気込んだ。
同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で送る。MCは、志尊淳と新木優子が務める。
――本日の衣装のポイントを教えてください。
本多大夢：フェミニンさもありつつ、ちょっと男らしさがある、レザーの効いたセクシーな衣装になっていると思います！
――本日のパフォーマンスについて、お互いの「〇〇のここは見ておいた方がいいよ」というオススメポイントをぜひ教えてください。
大夢：路己のいいなと思う振付のパートが、冒頭に僕が歌い終わった後の、路己が下に落ちる振り付けです。時間が止まったような動きというか、路己の滑らかな動きに注目してほしいです！
浜川路己：大夢くんの歌い上げるところです。歌い上げる感じが「かっけーな！」と思っています！注目ポイントです！
――「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、おふたりがいまストリーミングサービスでよくチェックしているジャンルや楽曲はありますか。
大夢：もともとバンド曲が好きだったのですが、最近それに加えてR＆B要素を感じる楽曲にハマっています。自分も曲は作るので、そういった部分でも生かせたらいいなと思いつつ、ROIROMとしても、まだそういったR＆Bの楽曲はないので、自分で制作して、二人で一緒に今後歌えたらいいなという思いはあります。
路己：東方神起さんの「SURISURI［Spellbound］」が好きで、最近よく聴いています。テンションを上げたい時も聴きますし、家に帰ってきてとか、寝る前とかも聴くぐらい好きです！
――この1年を振り返って、お互いの会話の中で、あるいはcHaRm（ファンネーム）の方から言われてうれしかった言葉や、うれしかった出来事があれば教えてください。
路己：この前、デビューショーケースをやらせていただいたのですが、その時に初めてcHaRmの方とお会いして、「カッコいい！」って言われてうれしかったです。人に「カッコいい」なんて、やっぱり言われることないじゃないですか！なので、言われて、「あざます！」ってなりました！
大夢：ROIROMとして結成して半年ぐらいなのですが、路己からもファンの方々からも、「ROIROMとして組んでくれてありがとう」という言葉をもらって、こちらこそ「ありがとう」という気持ちです。みんなのために恩返しという意味も込めて、デビューショーケースでパフォーマンスさせていただいていたので、それが伝わった時、僕たちもROIROMとして音楽を届けられてよかったなと思いました。
――結成年となった今年を振り返っていかがですか。
路己：ROIROMとして活動させてもらえてから、本当にありがたいことに怒涛の1年、夢見心地な1年でした。cHaRmの方に出会えた年でもあったので、2025年を始まりとして、これからどんどんもっと成長できたらいいなと思えた年でした。
大夢：今まではどちらかというと、みんなに音楽を届けるために自分の心の中で燃やしていたというか、人に音楽を届けるという意味では実感がなかったのですが、今年ROIROMとして組んで、こうやって音楽番組だったり、メディアだったり、デビューショーケースだったりをやらせてもらって、実際にお客さんを目の前にした時に、自分たちが音楽をやってるというよりは、やらせてもらってるんだなっていうことに気づけた年でした。この初心を忘れないようにしたいなと思います。
――2026年の抱負をお教えください。
大夢：心も体も健康に。2人だからなおさら健康面に気をつけないといけないなと思います。体はもちろん健康に保ちつつ、心も、今常にcHaRmを思って活動できているのがすごく健康な気がしているので、この気持ちを忘れないようにしたいです。
路己：僕は、来年は漢字一文字で「輝」にしたいと思います。来年、二十歳になるんですよ！なので“シャイニングボーイ”で、輝いていけたらなって思っています！
――最後に、視聴者の方へのメッセージをお願いします。
大夢：こうやって『ミュージックアワード』に出演させていただけることは、聴いてくださった皆様のおかげですし、もちろん僕たちのことを知らない方々の方が、まだまだたくさんいらっしゃると思うので、『ミュージックアワード』を通して、僕たちのこの思い、パフォーマンスで心をつかめるように頑張りたいです！
路己：今年1年も本当にお疲れさまでした。また来年もよろしくお願いいたします！良いお年を！
