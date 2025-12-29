歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。寒さに弱いという植物・アデニウムを室内に取り込んだ様子を投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「すごくない？もう立派」愛情込めて育てたアデニウム 冬を前に室内での成長記録を披露





投稿では「前から育てたアデニウム 冬が越せないので部屋の中へ」とコメントし、種から育てたアデニウムが大きく成長した様子を複数の動画で紹介しています。







動画では工藤さんの声とともに、種から育てたというアデニウムが映し出されています。「冬を越せないので見て。こんなでっかくなったんだよ」と説明する工藤さん。アデニウムは太くなった幹と緑の葉を広げ、健康的に育っている様子が確認できます。







赤やピンクの鉢に植えられたアデニウムは、塊根（かいこん）と呼ばれる特徴的な太い幹を持ち、室内の窓辺に並べられています。工藤さんは「すごくない?」「もう立派」と成長ぶりを喜ぶ様子も映っています。







また動画では「オニオニ」と愛称で呼んでいる多肉植物も紹介されており、「相変わらず増え続けてる」と説明。これらの植物のほかにも、モンステラなど大きな葉を持つ観葉植物も室内で元気に育っている様子が映し出されています。







工藤さんは「これもっと大きくなるよ」とアデニウムの将来の成長にも期待を寄せており、植物愛好家としての一面を垣間見せる投稿となっています。





この投稿に、「植物育てるのが本当に上手ですね」「アデニウム、ポケモンのキャラクターにいそうなくらい可愛いです」「愛情たっぷり育てたアデニウム凄いですね」「植物園になりそうですわ」「たくさん植物やお花育てて凄い」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】