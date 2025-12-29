ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この役割分担おかしくない!?」PTAの係決めに一つ言わせて！初対面… 「この役割分担おかしくない!?」PTAの係決めに一つ言わせて！初対面のパパが決めた内容に驚愕！ 「この役割分担おかしくない!?」PTAの係決めに一つ言わせて！初対面のパパが決めた内容に驚愕！ 2025年12月29日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 斉藤さんが普段「家にいる」と知った途端、田中さんの態度は一変しました。「暇な専業主婦がいてくれて助かる」「君は言われたことだけやってくれたらいい」あからさまに主婦を下に見る発言をした田中さん。彼が決めた広報の役割分担は、そのほとんどが斉藤さんの担当になっていたのです…。＞＞【まんが】PTAは主婦の仕事でしょ？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】PTAは主婦の仕事でしょ？ 「もう仲裁しないからね」夫が嫁姑問題からの決別を宣言!?【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.23】 「俺以外は許さない」と言わんばかりの完璧夫…親友の結婚を祝福しきれない勘は間違ってなかった!?