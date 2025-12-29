斉藤さんが普段「家にいる」と知った途端、田中さんの態度は一変しました。

「暇な専業主婦がいてくれて助かる」
「君は言われたことだけやってくれたらいい」

あからさまに主婦を下に見る発言をした田中さん。
彼が決めた広報の役割分担は、そのほとんどが斉藤さんの担当になっていたのです…。

