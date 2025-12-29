福山雅治さん、大泉洋さん、永瀬廉さんらが、「『映画ラストマン -FIRST LOVE-』ラストマンデー舞台挨拶」に登壇しました。



【写真を見る】【 永瀬廉 】福山雅治→大泉洋「困ってんだよ(笑)」伝言で詰められる キンプリ最新アルバムが映画主題歌とリリース日かぶり





福山さんは同映画の主題歌『木星feat.稲葉浩志』について聞かれると、“そもそも稲葉さんと作品作りができるなんて…音楽やっていてまず無いことですから。そしてそれがテレビでパフォーマンスできるというのは生涯で…もう無いなと思って。本当に嬉しく思っています。”と、年末番組への出演も見据えて感慨深げ。会場からは大きな拍手が起きました。









同曲は、今月24日にデジタルリリース。福山さんと稲葉さんとのスペシャルなタッグに大きな話題となっていました。福山さんは、“12月24日にデジタルリリースさせていただいて…好評なんですけど…キンプリもなんかやってたねぇ？リリースして…”と、永瀬さんをじろり。永瀬さんの「King & Prince」の7枚目のアルバム『STARRING』が同じ日に発売されるという「発売日かぶり」に話題が及ぶと、会場からは大きな笑いが起きました。







“なんで？そこ（発売日）動かせなかった？”と福山さんがふざけて、さらに問い詰めるような仕草を見せると、永瀬さんは“すみませんでした！”と、ひたすら平謝り。2人の間に立っていた大泉さんが“（発売日を同日に）当ててきたんですか！なにしてんだ君！”と福山さんの肩を持つと、永瀬さんはさらにタジタジ。









芸能界の大先輩からのクレームに“当ててない！マジで当ててないですよ！アルバムがカブって…しまって…”と大焦りの永瀬さん。福山さんが大泉さんに何か耳打ちする様子を見せると、大泉さんは“ズラしてくれないと困るよそういうの〜！” “「言われなくてもズラすでしょ」って言ってます。「ほんとに困ってんだよ」って言ってます（笑）”と、永瀬さんに次々と伝言。永瀬さんは終始苦笑いを浮かべていました。

本イベントには宮沢りえさん、月島琉衣さん、平野俊一監督も登壇していました。

