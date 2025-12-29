°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö²¶¤â¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤²¤Ê¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤ËÇú¾Ð¤ÎÊÖ¤·¤â
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù3»þ´ÖÈ¾SP¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦°ä»ºÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡õ°É¤Î¡ÈÀ¤³¦°ä»º¥³¥ó¥Ó¡É¤Ë¤è¤ë¡ÖÄÀ¤ß¤æ¤¯À¤³¦°ä»º¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Î¸÷¤È±Æ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤âÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤â¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°²ÅÄ°¦ºÚ
º£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢À¤³¦°ä»º¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦°ä»ºÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É»³ËÜ¡¦¥ê¥·¥ã¡¼¥ëÅÐâÃ¤¯¤ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤È¡ÈÀ¤³¦°ä»º¹¥¤¤¹¤®ÇÐÍ¥¡É¤Î°É¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤òË¬¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°²ÅÄ¤â¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÆ±ÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£°²ÅÄ¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁ¥¤Ç¡¢±¿²Ï¤«¤é¸«¤ëÉ÷·Ê¤¬¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç°ËÃ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È°²ÅÄ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤³¦°ä»º¸¡Äê¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
°ËÃ£¤¬¡Ö1µé¹ç³Ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°²ÅÄ¤â¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤ÈÂìÂô¥«¥ì¥ó¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Á¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î´ë²èÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼õ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦°²ÅÄ¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼õ¸³¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÀ¤³¦°ä»º¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇî»Î¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ËÃ£¤Ï¡Ö¡Ø°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¼õ¤±¤¿¤¤¤è¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¹¤ë¤È°²ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡Öµé¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÄó°Æ¡£
¤³¤ì¤Ë°ËÃ£¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶1µé¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë1µé¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐâÃ¤¯¤ó¤â¡Ö1µé¤Ï1200·ï¤â¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¡×¤ÈÆñ¤·¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£°²ÅÄ¤Ï¡ÖÂÀ¤¤ËÜ¤ò3ºý¤¯¤é¤¤¡¢¥Ú¡¼¥¸¤¬³°¤ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤É¬»à¤ËÆÉ¤ó¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£