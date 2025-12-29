最大90％オフ！TOKYO BASEのファミリーセール、15万点以上が大放出。1月8日から渋谷で開催《事前予約受付中》
TOKYO BASEは、2026年1月8日から12日までの期間、東京・渋谷にある「ベルサール渋谷ガーデン B1F」でファミリーセールを開催します。
STUDIOUSやUNITED TOKYO、PUBLIC TOKYOをはじめとする人気ブランドのアイテムが最大で90％オフになります。
予約は先着順
セール対象は、STUDIOUS、UNITED TOKYO、PUBLIC TOKYO、CITY TOKYO、THE TOKYOなど200ブランド以上。
商品数は15万点以上と過去最大。アイテムの半分以上が70％オフで、なかには90％オフの商品も登場します。
入場するには、時間帯別の予約（先着順）が必要なので、早めの予約登録がおすすめ。
なお、チケットは1人につき10枚まで申し込み可能。来場人数分のチケット予約が必要です。
開催日程は以下の通り。
・1月8日：11時から21時
・1月9日：11時から21時
・1月10日：10時から20時
・1月11日：10時から20時
・1月12日：10時から17時
会場は、ベルサール渋谷ガーデン（東京都渋谷区南平台町16-17）B1Fです。
会場での支払い方法は、現金、クレジットカード、PayPay（すべて1回払いのみ）。優待券の使用やポイント付与、免税販売はありません。
特別販売のため、購入後の商品の返品や交換はできません。
気になる人は早めに予約の検討を。
東京バーゲンマニア編集部