年末年始にラブブのぬいぐるみは買える？ポップマートの営業日時に注意！

今年大ヒットした「LABUBU（ラブブ）」のぬいぐるみ。「POP MART（ポップマート）」の直営店や公式オンラインストアで購入できます。

年末年始に直営店を訪れたい人は、各店舗の営業状況を事前にチェックしておきましょう。2025年12月31日から1月3日までの営業時間を紹介します。

元日営業の店舗も！

ポップマートの直営店は国内に11店舗あり、首都圏と大阪府に集中しています。

＜首都圏＞

・原宿本店

・渋谷PARCO店

・渋谷マグネットby109店

・池袋PARCO店

・Diver City店

・イオンレイクタウンmori店

・成田空港第2ターミナル店

＜関西圏＞

・心斎橋PARCO店

・天王寺MIO店

・梅田大丸店

・大阪なんば店

抽選による整理券対象日に注意！

店舗によって、事前抽選による入店整理券を配布する場合があります。

イオンレイクタウンmori店は、12月31日の開店から15時まで、事前抽選の当選者のみ入場できます。

大阪なんば店は、毎日抽選を実施しています。抽選の参加にあたって、POP MART JAPAN公式LINEアカウントのお友だち登録が必要です。LINEの画面下部のメニューから、個人情報を入力した上で、当日の入店整理券の抽選に参加できます。その日の当選枠が全て埋まり次第、抽選終了となります。

なお、当日の混雑状況によって、店舗ごとに入場制限や整理券の配布を行う場合があります。

ちなみに、12月28日〜30日の期間は、多くの店舗が事前抽選による入店整理券を配布しています（※成田空港第二ターミナル店は配布なし）。

原宿店と大阪なんば店は終日、整理券を持っている人のみ入店できます。ほかの店舗は一部日時が対象です。

各店舗の休業日＆営業時間をチェック

12月31日は、天王寺MIO店のみ休業予定です。なお、いつもより少し早い18時終業の店舗も多いので注意してください。

元日1月1日は多くの店舗が休業しています。首都圏の3店舗のみ営業します。

・Diver City店【10時〜19時】

・イオンレイクタウンmori店【9時〜21時】

・成田空港第2ターミナル店【8時〜20時】

この3店舗は、年末年始期間中も休まず営業します。Diver City店は、12月29日・30日も土日祝の営業時間（10時〜21時）です。

1月2日は、渋谷PARCO店と梅田大丸店は休業です。3日は全店舗営業します。

通常と異なる年末年始期間は、営業時間に注意してください。

ラブブのぬいぐるみは買える？

年末年始に、ラブブのぬいぐるみは買えるのでしょうか。

ポップマートは2025年12月11日に、入店整理券の抽選および一部人気商品の販売方法の変更を発表しました。

それまでは、ラブブのぬいぐるみをはじめとする一部人気商品は、入店整理券の抽選時間帯での販売に制限していました。

現在は、大阪なんば店とイオンレイクタウンmori店を除き、フリー入場時にも在庫があれば販売をしています。

大阪なんば店は毎日、入店にあたって抽選を実施しています。抽選に当たれば、購入できる可能性があります。

イオンレイクタウンmori店は、土曜と日曜が抽選の対象日で、一部人気商品は、入店整理券の抽選時間帯での販売に制限しています。

原宿本店をはじめ、ほかの直営店では買いやすくなりました。年末年始に購入できるチャンスはあるかと思います。

なお、混雑が予測される新商品発売日には、店舗ごとに事前抽選による入店整理券を配布する場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）