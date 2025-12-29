『アバター』シリーズの興行収入は予測できない――『アバター』（2009年）と『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）に続き、第3作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が全世界で大ヒット中だ。

12月26日～28日の北米映画週末ランキングは、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が2週連続でNo.1を獲得。週末3日間で6400万ドル、クリスマス（25日木曜日）を含む4日間では8800万ドルを記録し、週末興収では前週比マイナス28.2%という異例のホールドとなった。

ハリウッドの大作フランチャイズの場合、とりわけ話題の大きい作品や続編映画であるほど第1週に観客が集中するため、2週目の下落率は大きくなる傾向にある。しかし、そんななかで本作は前作よりも堅調な推移となった。口コミやリピートの効果も含め、ホリデーシーズンに屈指の注目を集めている証左だ。

残念ながら日本市場ではそれほど圧倒的な存在感とは言いがたい『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』だが、中国やフランス、ドイツでの大ヒットも手伝い、まもなく世界興収は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』や『ジュラシック・ワールド／復活の大地』を上回る。

北米興行収入は2億1769万ドル、全世界興行収入は7億6039万ドルで、年明け最初の週末には10億ドルの大台を突破する見込みだ。2025年公開作品としては、実写版『リロ＆スティッチ』と『ズートピア2』に続いて3作目、すなわちディズニー3度目の勝利となる。

初動成績ではなく、比較的長期の興行で収入をふくらませるのは『アバター』のお約束だが、シリーズ第3作でもこの流れがあまり崩れていないのがシリーズの不思議なところ。ただし製作費は4億ドルと高額なため、過去2作のように世界興収20億ドル超えを実現できるかが次のポイントと言えそうだ。

今週の第2位を争ったのは、ディズニー映画『ズートピア2』と、ティモシー・シャラメ主演のA24最新作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』だった。週末3日間では『ズートピア2』の勝利、しかし4日間の成績では『マーティ・シュプリーム』が勝利という非常に興味深い成績となっている。

『ズートピア2』は週末3日間で2000万ドル、4日間で2520万ドルを記録。これに対し、『マーティ・シュプリーム』は3日間で1559万ドル、4日間ではなんと2710万ドルとなった。3日間の成績でも、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024年）に次いでA24史上No.2の週末興収となった。

『マーティ・シュプリーム』は卓球の世界選手権を目指す主人公マーティ・マウザーが、手段を選ばずに奮闘する卓球映画×犯罪映画。監督は『アンカット・ダイヤモンド』（2019年）や『グッド・タイム』（2017年）を手がけたサフディ兄弟の兄、ジョシュ・サフディが手がけ、前週の限定公開から記録的なヒットとなっていた。

シャラメはプロモーションに全身全霊を注いでおり、A24チームとの宣伝ミーティング（という設定の映像）に出演してアイデアを提案。ハリウッドの上空に『マーティ・シュプリーム』のタイトルを冠したオレンジ色の飛行船を飛ばしたり、ラスベガスの球体型シアター・スフィアを巨大なピンポン玉に見立て、シャラメが史上初めてその頂点に立ったりと奇抜な作戦に出ている。

同じくA24の製作『The Smashing Machine（原題）』が、ドウェイン・ジョンソン主演にもかかわらず苦戦したように、最近の中規模映画は、たとえスター主演でもヒットしないケースがしばしばある。そんななかで本作は、映画への評価・支持とプロモーション戦略が見事に噛み合った一例だろう。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%、観客スコア83%。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B+」評価となった。作家性が強く、必ずしも万人受けしない作風の映画としてはかなりの高水準だ。観客は35歳以下が65%で、ホリデーシーズンを通じた口コミ効果も期待されている。日本公開は2026年3月13日。

シドニー・スウィーニー主演のR指定スリラー『Housemaid（原題）』は、前週からワンランク落として第4位。週末興収は1540万ドル、前週比マイナス19%と、ホリデー唯一の“R指定スリラー”としての存在感もあって堅実な興行を維持している。北米興収は4646万ドル、世界興収は6490万ドルと好調だ。

また今週は、伝説的パニック映画『アナコンダ』シリーズをコメディとしてリブートした『Anaconda（原題）』が第5位に、ヒュー・ジャックマン＆ケイト・ハドソン主演の音楽映画『Song Sung Blue（原題）』が第8位にそれぞれ初登場した。

『Anaconda』は週末3日間で1455万ドル、4日間で2360万ドルを記録。ジャック・ブラック＆ポール・ラッド演じる親友が『アナコンダ』をリメイクしようとジャングルに出かけ、本物のアナコンダに襲われるというストーリーだ。Rotten Tomatoesでは批評家51%・観客77%、CinemaScoreでは「B」評価。3500館以上の上映としては興行・批評ともに厳しめの滑り出しだ。

『Song Sung Blue』は週末3日間で760万ドル、4日間で1200万ドル。主に60～80年代に活躍した歌手ニール・ダイアモンドのトリビュートバンドを結成した男女の実話という、大人向けのドラマ映画だけに最初からハードルの高い作品だが、Rotten Tomatoesで観客スコア98%、CinemaScoreでは「A」評価と観客の熱狂的評価を受けた。観客の半数以上が55歳以上という年齢層だが、口コミで数字が伸びる可能性はありそうだ。

トップ10圏外ながら、第12位には韓国からパク・チャヌク監督最新作『しあわせな選択』がランクイン。わずか13館ながら週末興収は31万ドル、1館あたりの平均は2万4052ドルと好成績だ。NEON配給のもと、賞レースも含めて勝負をかける。

なお、12月28日の時点で、今年の北米映画市場の累計興収は87億6000万ドル（前年比プラス1.5%）。12月31日までの年間成績は88億7000万ドルという予測で、残念ながら今年も90億ドルの大台にはわずかに届かなかった。

1年にわたってお届けしてきた「興収で読む北米映画トレンド」、2025年は今回で最後。2026年は『アベンジャーズ』『スパイダーマン』『トイ・ストーリー』新作をはじめ、クリストファー・ノーランやスティーヴン・スピルバーグ監督の最新作も公開されるなど、話題作に事欠かない1年だが、次こそ90億ドルを突破できるか。

みなさま良いお年をお迎えください。来年も素敵なアメリカ映画にたくさん出会えますように。

北米映画興行ランキング（12月26日～12月28日）1.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（→前週1位）6400万ドル（-28.2%）／3800館／累計2億1769万ドル／2週／20世紀スタジオ

2.『ズートピア2』（↑前週5位）2000万ドル（+34.7%）／3370館（-170館）／累計3億2138万ドル／5週／ディズニー

3.『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（↑前週9位）1559万ドル（+1682.6%）／2668館（+2662館）／累計2829万ドル／2週／A24

4.『The Housemaid（原題）』（↓前週3位）1540万ドル（-19%）／3042館（+27館）／累計4646万ドル／2週／ライオンズゲート

5.『Anaconda（原題）』（初登場）1455万ドル／3509館／累計2365万ドル／1週／ソニー

6.『David（原題）』（↓前週2位）1269万ドル（-42.3%）／3003館（-115館）／累計4975万ドル／2週／Angel

7. 『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』（↓前週4位）1120万ドル（-28.3%）／3570館（+13館）／累計3317万ドル／2週／パラマウント

8.『Song Sung Blue（原題）』（初登場）760万ドル／2587館／累計1202万ドル／1週／Focus Features

9.『ウィキッド 永遠の約束』（↓前週7位）526万ドル（+8.2%）／2008館（-905館）／累計3億3162万ドル／6週／ユニバーサル

10.『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』（↓前週6位）440万ドル（-42.5%）／2280館（-732館）／累計1億1896万ドル／4週／ユニバーサル

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年12月29日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）