韓国の4人組ロックバンド、Silica Gelが『THE FIRST TAKE』に再降臨！「Silica Gelの音楽を日本のみなさんとどんどんシェアしていきたい」

韓国の4人組ロックバンド、Silica Gel（シリカゲル）が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場し、最新楽曲「BIG VOID」（ビッグ・ヴォイド） を披露。なお、本動画が『THE FIRST TAKE』 2025年最後の動画となる。

■“逆説的な希望”のエネルギーが溢れる「BIG VOID」

『フジロックフェスティバル’25』に初出演し、地上波番組『バズリズム02』の韓国バンド特集でもインタビューがオンエアされるなど、日本国内でも注目度が増しているSilica Gel。

12月22日・23日には大阪・東京にて『[Syn.THE.Size X] JAPAN Tour 2025』を開催。各会場でその高い演奏力や世界観を改めて披露し、大きなインパクトを残した。

『THE FIRST TAKE』二度目の登場となる今回の楽曲は、12月11日にリリースとなった彼らの最新楽曲「BIG VOID」。

先日公開された「NO PAIN」に続き、今作は《Everyone into the void》というフレーズを繰り返しながら、軽快なピアノとテンポの速いビートが生み出す“逆説的な希望”のエネルギー溢れる楽曲となっている。

韓国・イルサンKINTEXで約1万5,000人規模のキャリア最大ワンマン公演を成功させたSilica Gelは、現在韓国で盛り上がりを見せるバンドサウンド・ムーブメントの先頭を突き進む最重要バンドのひとつ。

ジャンルを超えた実験的なサウンドと圧倒的なライブパフォーマンスで注目を集めており、韓国のグラミー賞とも称される韓国大衆音楽賞を2022年、2023年、2024年と3年連続で受賞している。

韓国国内で独自の存在感を確立した彼らは、今やアジア、そしてグローバルシーンへとさらに飛躍しようとしており、本格的に日本での活動も展開していく。

