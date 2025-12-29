堺雅人と二宮和也らの共演シーンを全世界初公開！『ドア×ドア クエスト』スペシャルが『VIVANT』続編の裏側に迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSが、『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』のスペシャル版を、12月31日（※一部地域を除く）と2026年1月9日に放送することを発表した。

■気になる裏側を大公開する、スペシャルを2回にわたって放送！

『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』は、誰もが気になるアレコレを“特別に”覗くことができたら？そんな知的好奇心を刺激する「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。年末年始は2026年放送の日曜劇場『VIVANT』と、「韓国スシロー」「羽田空港」の気になる裏側にそれぞれ迫る。

■日曜劇場『VIVANT』続編 撮影の裏側と続編のワンシーンを“ちょっとだけ”全世界初公開

12月31日13時30分からの放送（※一部地域を除く）では、2026年放送の日曜劇場『VIVANT』続編の撮影現場に突撃。アゼルバイジャンでの海外ロケではどのような撮影をしているのか、撮影の裏側や続編のドラマセット裏も特別調査する。さらに堺雅人、二宮和也らの共演シーンを“ちょっとだけ”全世界初公開。はたして堺と二宮の続編での関係性は？続編のストーリーを知るヒントが盛りだくさんだ。

さらに主演・堺雅人＆監督・福澤克雄からテレビ初公開の『VIVANT』続編の胸熱展開な新情報が明らかに。また、前作のメイキング映像から『VIVANT』のこだわり撮影シーンも。『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』VIVANT特別編として、盛りだくさんでお届けする。

さらに、2026年1月9日20時55分からは、韓国スシローの人気の秘密を金曜ドラマ『DREAM STAGE』チームが現地で大調査。その他、飛行機が飛び立つまでの羽田空港の裏側や国際線のコックピットの中に突撃。きっと誰かに話したくなるであろう情報が盛りだくさんとなっている。

■番組情報

TBS『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』

12/31（水）13:30～15:00（※一部地域を除く）

ロケゲスト：堺 雅人・阿部 寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李

ザ・マミィ

スタジオゲスト：小峠英二（バイきんぐ）・塩崎太智（M!LK）（「崎」は、たつさきが正式表記）・平子祐希（アルコ＆ピース）・ゆうちゃみ

近藤春菜（ハリセンボン）

進行：田村真子（TBSアナウンサー）

[2026年]

01/09（金）20:55～22:54

スタジオゲスト：小峠英二（バイきんぐ）

進行：田村真子（TBSアナウンサー）

(C)TBS

■関連リンク

『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』公式サイト

https://www.tbs.co.jp/program/doordoor_quest/

■【画像】『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト』番組カット