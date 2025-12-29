「日経225ミニ」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万2085枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2085枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12085( 10585)
ソシエテジェネラル証券 6827( 6827)
楽天証券 3711( 2057)
SBI証券 3920( 1632)
松井証券 455( 455)
三菱UFJeスマート 472( 258)
日産証券 189( 189)
マネックス証券 155( 155)
フィリップ証券 108( 108)
インタラクティブ証券 108( 108)
バークレイズ証券 49( 49)
岩井コスモ証券 15( 15)
ゴールドマン証券 10( 10)
立花証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
SMBC日興証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 1500( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1618( 118)
楽天証券 107( 85)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
三菱UFJeスマート 51( 49)
SBI証券 139( 49)
マネックス証券 27( 27)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1500( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 154759( 154759)
ソシエテジェネラル証券 86815( 86815)
SBI証券 63251( 28415)
松井証券 22663( 22663)
バークレイズ証券 20433( 20433)
サスケハナ・ホンコン 20202( 20202)
楽天証券 33601( 16317)
日産証券 10962( 10962)
JPモルガン証券 8709( 8709)
三菱UFJeスマート 12552( 6454)
ゴールドマン証券 4346( 4290)
マネックス証券 4222( 4222)
UBS証券 4086( 4086)
モルガンMUFG証券 3907( 3907)
野村証券 3795( 3762)
ビーオブエー証券 3524( 3524)
みずほ証券 2550( 2550)
広田証券 2052( 2052)
BNPパリバ証券 1319( 1319)
フィリップ証券 1268( 1268)
SMBC日興証券 5( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース