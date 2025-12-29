「TOPIX先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1906枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1906枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1906( 1906)
ソシエテジェネラル証券 1655( 1655)
バークレイズ証券 1297( 1297)
ビーオブエー証券 670( 670)
JPモルガン証券 363( 363)
ゴールドマン証券 315( 315)
モルガンMUFG証券 1243( 183)
野村証券 346( 116)
BNPパリバ証券 47( 47)
ドイツ証券 45( 45)
SBI証券 51( 41)
UBS証券 36( 36)
日産証券 29( 29)
SMBC日興証券 2269( 24)
三菱UFJeスマート 17( 17)
みずほ証券 2435( 16)
安藤証券 12( 12)
広田証券 12( 12)
フィリップ証券 10( 10)
HSBC証券 10( 10)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース