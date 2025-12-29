「TOPIX先物」手口情報（29日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限1万6280枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6280枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16280( 15380)
ABNクリアリン証券 14331( 13269)
バークレイズ証券 8413( 8397)
JPモルガン証券 5042( 3808)
モルガンMUFG証券 2903( 2903)
ゴールドマン証券 11889( 2356)
サスケハナ・ホンコン 1786( 1786)
野村証券 3188( 1642)
ビーオブエー証券 1279( 1234)
みずほ証券 2901( 1159)
シティグループ証券 961( 961)
SBI証券 753( 531)
SMBC日興証券 2642( 473)
UBS証券 464( 464)
ドイツ証券 457( 457)
大和証券 502( 397)
日産証券 378( 378)
三菱UFJeスマート 322( 318)
BNPパリバ証券 305( 305)
広田証券 221( 221)
三菱UFJ証券 400( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 301( 1)
ゴールドマン証券 300( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース