「日経225先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2722枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2722枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2722( 2716)
ソシエテジェネラル証券 1072( 1072)
SBI証券 740( 360)
バークレイズ証券 274( 274)
楽天証券 412( 208)
松井証券 181( 181)
ビーオブエー証券 149( 149)
日産証券 147( 147)
ゴールドマン証券 120( 120)
フィリップ証券 120( 120)
みずほ証券 104( 104)
山和証券 97( 97)
三菱UFJeスマート 110( 92)
野村証券 637( 89)
マネックス証券 63( 63)
JPモルガン証券 52( 52)
モルガンMUFG証券 49( 49)
UBS証券 44( 44)
インタラクティブ証券 36( 36)
大和証券 26( 26)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
ドイツ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
日産証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース