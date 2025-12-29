「日経225先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万2802枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2802枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12802( 11080)
ソシエテジェネラル証券 7258( 6675)
サスケハナ・ホンコン 2502( 2502)
バークレイズ証券 1724( 1505)
野村証券 3758( 1188)
JPモルガン証券 1375( 1105)
SBI証券 1370( 845)
日産証券 730( 730)
松井証券 668( 668)
楽天証券 780( 582)
モルガンMUFG証券 712( 568)
三菱UFJeスマート 535( 513)
大和証券 612( 398)
ビーオブエー証券 411( 368)
三菱UFJ証券 859( 354)
ドイツ証券 312( 312)
みずほ証券 612( 275)
ゴールドマン証券 797( 269)
山和証券 262( 262)
BNPパリバ証券 294( 188)
UBS証券 18( 0)
シティグループ証券 4( 0)
SMBC日興証券 4( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 248( 48)
ABNクリアリン証券 224( 24)
バークレイズ証券 14( 14)
SBI証券 15( 9)
松井証券 9( 9)
日産証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 5( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース