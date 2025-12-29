ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

照明で遊ぶ大人インテリア【山善】の4灯スポットシーリングライトがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-03 002323


インテリアに馴染み、お部屋をオシャレに演出する4灯シーリングライト。マットな質感のシンプルデザインでリビングやダイニング、キッチンなど様々な場所で活躍。

スクリーンショット 2025-08-03 002435


全灯だけでなく、内側2灯・外側2灯が壁スイッチで切り替えできる。利用シーンに合わせてお好みで使い分けることも。電球色や昼光色、電球は自分の好きな色を取付可能。

※電球は別売です。

スクリーンショット 2025-08-03 002353


主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。4つのライトがそれぞれ単独で角度調整できるので、手元を照らしたり、スポットライトにしたりとシーンによって使い分けが可能。

スクリーンショット 2025-08-03 002406


各セードは上下に90度、横向きに350度の調整が可能。すべてのライトを真下に向けて手元を照らしたり、1つずつに動きをつけてお好きな場所を照らしたりとシーンによって使い分けができる。