本日12月29日（月）午後5時30分〜10時54分（全国ネット：午後6時30分〜10時54分） 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。MAZZELが出演を控えコメントを寄せてくれた。MAZZELは、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結した「年末ドリームメドレー」にも登場する。

Q：衣装のポイントなど、本日のステージで視聴者のみなさんに注目してほしいところをお教えください。

NAOYA：手袋にキラキラがついているところがポイントです！

RAN：以上でした（笑）

KAIRYU：もっとあるやろ！（笑）

NAOYA：もっとみんなもつなげていってよ！（笑）そのためのパスなのに！

RAN：今回はすごく華やかなステージなので、それを意識した清楚なピシッとした衣装です。それに（対し）まさかのストリート感というか、音楽はちょっとギャップがあるような曲になっているので、そこも注目です。

Q:この年末ドリームメドレーでは各アーティストがお互いの楽曲にも参加ということで、参加する楽曲を練習してみて、どのような印象を抱きましたか？刺激を受けたエピソードなどもあれば、ぜひお願いいたします。

EIKI：4組がワンステージに立つということで、すごく華やかな画になるんじゃないかなと思います！

SEITO：お互いの楽曲に参加することってあまりないと思うので、リハーサルからやっていて、お互いのグループからいろんな刺激をもらえました。「リハ、こんな感じでやってるんや」みたいな、リハからすごく気合が入っていました。（それを表すエピソードを聞かれ）BE:FIRSTのJUNONくんが、リハからめちゃくちゃ本気で歌っていました！

Q：これからグループとして表現したい個性について、来年の活動への抱負と絡めてお教えください。

KAIRYU：（MAZZELのメンバーはこれまで）やってきたものが違うことによって、今持っている武器が本当に違うので、どこよりも一番カラフルだと思います。その個性が立つようにしたいですし、目標で言うと、今年ホールツアーを回って、アリーナも立ったりしたので、「ドームも立てるんじゃないかな？」となるようなライブを2026年、もっとできるようにしたいです。単独（ライブ）も、フェスも、テレビ出演も、「MAZZEL、今年めっちゃ見るな！」って誰が見てもなるように、絶対なります。頑張ります！

Q：「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、皆さんがいまストリーミングサービスでよくチェックしている楽曲はありますか？

HAYATO：僕は、年間1位はディズニーでした。「ジャンボリミッキー！」とか。

SEITO：普段どのタイミングで聞くん。

KAIRYU：「ジャンボリミッキー！」が一番どこでも聞けるやろ、王道やねん。

HAYATO：ライブ前とか出勤退勤の時とか、ドライヤーの時とかにも聞いていました。（一同から笑い）

Q： EIKIさん（12月6日）、SEITO さん（12月26日）、HAYATOさん（1月1日）と誕生日が近いメンバーの方も多いですが、何かお祝いとして行ったことや、これからの計画はありますか？もしエピソードがあればお教えください。

EIKI：先日、同い年のSEITOと合同誕生日会をしようとなって、焼肉に行ったんですよ。それでお店に入って席を案内されたら、隣り合わせの、めっちゃ小さなテーブルに案内されて（笑）。

SEITO：肩ひっついていてました（笑）。“短（みじか）ソファ”が一個しかなかったんですよ！初めてEIKIと気まずくなりました（笑）。

Q：この一年を振り返って、MUZE（ファン）の方から言われて嬉しかった言葉があればお教えください。

RYUKI：21歳になって、「カッコいい」と言われることが多くなったことと、黒髪にして「大人っぽくなったね！」と言われることが、めちゃくちゃ嬉しいです！

Q：最後に、視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

TAKUTO： 2025年、「J.O.K.E.R.」から始まったこの1年で、いろいろと経験してこられた、積み上げてきたものを最大限（今年の）最後に発揮できたらと思っています。「初めて見るよ」という方や最近気になってくれた方もいると思うので、たくさんの方に “MAZZELを証明”できたらいいなと思っています。

