TREASURE¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¡×BIGBANG¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î ¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×½Ð±éÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
ËÜÆü12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å5»þ30Ê¬¡Á10»þ54Ê¬¡ÊÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á10»þ54Ê¬¡Ë À¸ÊüÁ÷ 2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î ¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¡£TREASURE¤è¤ê¡¢YOSHI¡¢ASAHI¡¢HARUTO¤¬½Ð±é¤ò¹µ¤¨¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢TREASURE¤Ï¡ÖSpotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦BIGBANG¤Î³Ú¶Ê¡ÖBANG BANG BANG¡×¡ÖFANTASTIC BABY¡×¡ÖBAD BOY¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Spotify¤Ç¤Î¡È¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÍß¤·¤¤³Ú¶Ê¡ÉÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ê¢¨ÅêÉ¼¤ÏÄùÀÚºÑ¡Ë¤òTREASURE¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡£
Q¡§¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ËÜÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ASAHI¡§¶Ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃé¼Â¤Ê°áÁõ¤ò½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤°áÁõ¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Q¡§¡ÖSpotify¹ñÌ±ÅêÉ¼´ë²è¡×¤Ç¤Ï¡¢BIGBANG¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆBIGBANG¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YOSHI¡§ËÍ¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óTREASURE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§BIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
HARUTO¡§2¡¢3Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¡¢G-DRAGON¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢TREASUREÁ´°÷¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çº£Ç¯Ä°¤«¤ì¤¿²»³Ú¤¬Âç½¸·ë¡×¤È¤¤¤¦ÅöÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍí¤á¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ASAHI¡§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YOSHI¡§¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ò¼ç¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
HARUTO¡§¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢EDM·Ï¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¡¹Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¤«2hollis¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¸½ºß¡Ö2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN¡×¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡¢ÍèÇ¯¤ÏK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
HARUTO¡§¤½¤³¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¿©¤ÙÊª¡Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ©È´¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢TEUME¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÎÊý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YOSHI¡§¤¤¤Ä¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Q¡§º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ÎÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ASAHI¡§º£Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò2²ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ºÇ¸å¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
HARUTO¡§½é¤á¤Æ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢BIGBANGÀèÇÚ¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
MC¡§»ÖÂº½ß¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò
¿Ê¹Ô¡§ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AiScReam¡ÊÂçÀ¾°¡¶êÍþ Âç·§ÏÂÁÕ¡Ë¡¢ILLIT¡¢Ado¡¢XG¡¢ORANGE RANGE¡¢CUTIE STREET¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢Creepy Nuts¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢CORTIS¡¢JO1¡¢STARGLOW¡¢Stray Kids¡¢Da-iCE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢T.N.T¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢Travis Japan¡¢TREASURE¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Number_i¡¢NEWS¡¢NEXZ¡¢HANA¡¢BE:FIRST¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MAZZEL¡¢»°±ºÂçÃÎ¡¢LiSA¡¢ROIROM
