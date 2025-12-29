大人が本気で語る“ライダー愛”　アニメ「東島丹三郎」特番がABEMAで放送決定

仮面ライダーを愛しすぎているオトナたちの“本気のごっこ遊び”を描き、特撮ファンのみならずアニメファンからも熱い視線を集めているTVアニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」。

2026年1月10日からの2クール目を目前に控えた12月30日21時より、「ABEMA」にて豪華キャストと“ガチ勢”芸人が集結する特別番組の放送が決定しました。

番組タイトルは「『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』特番！お前のライダーを見せてみろSP」。出演者には、主人公・東島丹三郎役の小西克幸さんと、本作の撮影監督を務める高津純平さんが登場。制作サイドからのディープな話が期待できそうです。

さらに、仮面ライダーをこよなく愛するファンとして、ドランクドラゴンの塚地武雅さん、さや香の石井さん、ものまねタレントのJPさん、はりけ〜んずの新井義幸さんが参戦。出演芸人が本作の「推しシーン」を仮面ライダー愛たっぷりにプレゼンするコーナーなど、作品の魅力を徹底的に深掘りする内容となっています。

また、特番放送を記念して、同日14時30分からはTVアニメ第1話から第13話までの「全話無料一挙放送」も実施されます。「ショッカー」のコスプレをした強盗団との遭遇から始まる、東島の奇妙で熱い戦いの記録を一気に振り返るチャンス。特番、一挙放送ともに放送後1週間は無料で視聴可能とのことでした。

