「JO1」の公式Xは29日、メンバーの佐藤景瑚（27）が日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜 年間ミュージックアワード2025〜 」（後5・30）への出演を見合わせると発表した。

公式Xは午後4時半ごろ「本日出演予定の日本テレビ《 発表！今年イチバン聴いた歌〜 年間ミュージックアワード2025〜 》におきまして、佐藤景瑚は、体調不良のため出演を見合わせることとなりました。本日の出演は8名での出演となります」と発表。

放送開始1時間前の発表に「直前のお知らせとなり、誠に申し訳ございません。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします」と謝罪した。

グループを巡っては、大平祥生が10月「規定に反する事案が発覚」したとし活動休止を発表。また、6月に過去にオンラインカジノを利用していたことが判明し、賭博容疑で書類送検（のちに賭博罪で略式起訴）され活動休止していた鶴房汐恩は今月、年内での活動終了を発表した。

JO1は、韓国の音楽専門チャンネル「Mnet」で放送され圧倒的な人気を博し、社会現象にもなった大ヒット番組「PRODUCE」シリーズの日本版「PRODUCE 101 JAPAN」から結成されたグループ。2019年にTBS系列で放送された当時から人気を集め、12月に番組を通じて11人のメンバーが決定した。グローバルで活躍するボーイズグループとして、2020年3月4日にシングル「PROTOSTAR」でデビューを果たした。