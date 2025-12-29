お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が29日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜後7・00）に出演。出場したからこそ分かる、ピン芸人のNo.1を決める「R-1グランプリ」の雰囲気を明かした。

ゲストの「フルーツポンチ」村上健志、「しずる」池田一真らと2025年のお笑い界を振り返った。

今年、「R-1」1回戦から出場した村上が「１回戦凄い。やっぱり出た方がいい。200人ぐらい出ていて信じられない空気。本当に少ない数しか受からない」と回顧。「根性相当つく。受付の方もむちゃくちゃ段取り。この時間よりも早くいったら、もうダメですみたいな」と会場の雰囲気を説明した。

出場経験がある川島も「1回戦凄いよな。『M-1』とも違う。何にも（反応が）返ってこない」と共感。「100人キャパのところに、すんごい離れたところに6人ぐらいお客さんがいて。めっちゃ狭い奥行きもないところ。ボケても何にも笑わへんし動きもせん。なんで受かったか、前の人もなんで落ちたのか…。準決勝が一番やりやすかった。3回戦まで怖かった」と当時を振り返り、「R-1は1回、皆さんも出てください。1回戦の雰囲気を（味わって）」と呼びかけた。